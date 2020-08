Huracán Genevieve se degrada a categoría 1; BCS, en alerta roja

El huracán Genevieve se debilitó a categoría 1 en la escala Saffir Simpson en el Pacífico mexicano, sin embargo, Baja California Sur se mantienen en alerta roja ante la aproximación del fenómeno.

Según el último informe del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés), Genevieve se localizaba a 170 km de la porción sur de la península de Baja California.

For our #ImageOfTheDay, @NOAA's #GOESEast used its hi-res visible band to view #HurricaneGenevieve's eye. As of Wednesday p.m., #Genevieve had a maximum sustained wind speed of 115 miles per hour. More: https://t.co/vCPKN24LBq pic.twitter.com/hUCYSGv0i0 — NOAA Satellites (@NOAASatellites) August 19, 2020

El huracán, que el martes alcanzó la categoría 4, ha perdido fuerza en su recorrido en paralelo a la costa mexicana y ahora registra vientos sostenidos de máximo 150 km/h y se desplaza a 13 km/h en dirección noroeste, alejado de tierra.

"Genevieve se ha debilitado más de lo estimado, pero se espera que siga siendo huracán cuando pase justo al oeste de Baja California Sur", señaló el NHC.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó que el fenómeno provoca lluvias y alto oleaje en el Pacífico, sobre todo en Baja California Sur, Nayarit y Sinaloa.

#AvisoMeteorológico #Genevieve se degradó a #Huracán categoría 1; ocasiona #Lluvias torrenciales en #BajaCaliforniaSur, e intensas en #Nayarit y #Sinaloa https://t.co/XLsyGGRWr2 pic.twitter.com/7W5Wlq03Ib — CONAGUA Clima (@conagua_clima) August 19, 2020

Ante los pronósticos, el Consejo Estatal de Protección Civil de Baja California Sur informó que se emitió alerta roja para el estado ante la aproximación del huracán Genevieve, además autoridades implementaron los planes Marina y DN-III-E para auxiliar a la población.

En el marco del Consejo Estatal de Protección Civil de #BCS, la @CNPC_MX informó que se determinó Alerta Roja para el sur de #BajaCaliforniaSur. Pido a la población tomar previsiones ante las lluvias y vientos que se presentarían. #ProtecciónCivilSomosTodos https://t.co/KqQEAQPWq0 — cmendozadavis (@cmendozadavis) August 19, 2020

En Los Cabos al menos 175 personas que viven en zonas de riesgo fueron trasladadas a albergues, donde además fueron sometidas a revisión médica para descartar posibles casos de Covid-19.

Mientras que en el mismo municipio, en lo que autoridades consideran más un acto de "imprudencia" que ligado al huracán, se reportó que una adolescente y un salvavidas murieron ahogados.

La joven "desobedeció las banderas que indicaban que la zona no podía ser utilizada para realizar actividad alguna" y una corriente la arrastró hacia el mar, dijo Carlos Godínez, subsecretario de Protección Civil del estado.

"Una de las personas de rescate también pereció", agrego el funcionario.

Las autoridades estiman que hay unos 15 mil turistas en la zona, menos de 30% de la capacidad hotelera debido a las restricciones por la pandemia de Covid-19.

|| Con información de AFP ||