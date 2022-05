¿Cuándo comienza la temporada de huracánes en México?

El término huracán tiene su origen en el nombre que los mayas y los indígenas del Caribe llamaban al dios de las tormentas.

Estos tienden a formarse cuando las condiciones oceánicas y atmosféricas propician que se genere un ciclón tropical, este puede llegar a evolucionar a depresión tropical, luego a tormenta tropical, y finalmente puede convertirse en huracán.

Te recomendamos: El agua muerta: el fenómeno de los mares que prepara un fatal destino para los barcos

El pasado 7 de abril, el informe climatológico de la Universidad Estatal de Colorado en Estados Unidos informaba de "cuatro huracanes mayores" en la zona del Mar Atlántico, por lo que hay que estar prevenidos ya que próximamente habrá intensas lluvias.

¿Cuántos huracánes podemos esperar?

El Departamento de Universidad Estatal de Colorado informa que es posible la formación de 19 tormentas con nombre y con vientos máximos de 63 kilómetros por hora.

Mientras tanto, se espera que en todo el año se formen cuatro huracanes mayores, con vientos de 178 kilómetros por hora.

Además, se preveen 90 días de lluvias intensas y se estiman 35 días de huracánes durante todo el año.

Los investigadores de la Universidad Estatal de Colorado, señalan hay un 71 por ciento de probabilidad que los huracánes afecten la costa este de Estados Unidos, un 46 por ciento que impacten el Golfo de México y un 60 por ciento que llegue a aguas del Caribe.

Latest ECMWF outlook continues to call for above-average Atlantic #hurricane season with mean estimate of ~16 named storms and ~8 hurricanes for June-November. Accumulated Cyclone Energy (ACE) is forecast to be 130% of the 1993-2021 average, so ~165 ACE for the season. pic.twitter.com/fqu2FdZWpV — Philip Klotzbach (@philklotzbach) May 5, 2022

¿Cuándo comienza la temporada de huracánes?

Señalan los expertos, la temporada inicia el 1 de junio y termina el 30 de noviembre. Dan este margen ya que es muy pronto para predecir con exactitud la fecha de inicio, sin embargo, estiman que tiene tres fechas posibles, 2 de junio, el 7 de julio y el 4 de agosto.

Informan que al menos nueve de los tornados alcanzarán vientos de 119 kilómetros por hora.

El año pasado se registraron 21 tormentas con nombre, siete de ellos llegaron a ser huracánes, y cuatro de ellos evolucionaron a huracánes mayores.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Este mayo se espera que la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) de Estados Unidos, brinde más información sobre la temporada de huracánes que se avecina.