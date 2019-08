Iglesia critica avalar aborto sin denuncia

La Conferencia del Episcopado Mexicano se pronunció en contra de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que permite abortar a quienes sufrieron violación, aun cuando no presenten una denuncia.

En una carta pública, firmada por el presidente del Episcopado, el arzobispo Rogelio Cabrera López, se indica que esto en lugar de proteger a las víctimas, las pone en una situación de vulnerabilidad debido a que fomenta la impunidad de los criminales, así como abre la puerta para la coacción para que las mujeres soliciten el aborto.

“Es imperativo señalar que la práctica irrestricta del aborto no constituye una solución real y de fondo al foco rojo de violencia sexual en contra de la mujer”, dice el pronunciamiento público del Episcopado Mexicano.

El lunes de la semana pasada, la Suprema Corte determinó que los hospitales públicos pueden practicar el aborto a una víctima de violación, teniendo como fundamento sólo la palabra de la mujer, por lo que es prescindible la denuncia ante el Ministerio Público.

La determinación, aunque aplaudida por un sector de la población, es perjudicial para la población a ojos de la iglesia católica, ya que se deja sin derechos a la vida de los no nacidos.

“Un efecto inaudito de la cultura de la muerte es que parte de la sociedad aplaude al aborto como una conquista de la libertad individual y pierde de vista que no hay libertad verdadera donde no se ama y respeta la vida… Como Iglesia, expresamos nuestra profunda preocupación ante la constante apertura de puertas que se siguen abriendo para el aborto, protegiendo los derechos para todos menos para los más débiles, los ya concebidos, pero no nacidos”, dice la carta.

El Episcopado argumenta que aun tratándose de una violación, el aborto no se justifica el asesinato de un no nacido, por propuso que en lugar de afectar a terceros, se busque justicia y protección a las víctimas de ese delito.

“Los Obispos de México, queremos sumarnos a la defensa y cuidado de las mujeres que han vivido la dolorosa experiencia de una agresión sexual. Ponemos nuestras instituciones de apoyo a la mujer y a la familia a su disposición para que sepan que tenemos ayuda para ellas”, finaliza el pronunciamiento.