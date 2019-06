IMER, sin capacidad de contratar y mantener a más empleados

Un panorama sombrío fue el que se les presentó a los colaboradores y trabajares del Instituto Mexicano de la Radio (IMER) ya que el recorte presupuestal los llevaría técnicamente a "la parálisis” y un pasivo laboral de siete millones de pesos ante los despidos.

En un audio que obtuvo El Sol de México, a los trabajadores y colaboradores se les explicó que “el IMER no tiene capacidad para contratar a nadie. Ni en honorarios, ni como Freelance”, se escucha.

En el encuentro, se comentó que los recortes son en general, ya que “el impacto que esto va a tener en el IMER es prácticamente la parálisis, así se lo hicimos ver a la gente de Hacienda y de la Secretaria de Educación Pública”.

“Las restricciones presupuestales al IMER tendrá las siguientes consecuencias a partir del 1 de julio próximo: 42 horarios asimilables causan baja. Salen 181 personas contratadas bajo la modalidad de Freelance y prestadores de servicios profesionales”, declaran en el audio.

Foto: @S7Nmusic

Además, se les informa que “todas esas personas dan servicios de generación de contenidos para noticiarios, conducción especializada en diversos rubros, locución, producción, continuidad, entre otros, (por lo que) este recorte podría generar pasivos laborales por más de 7 millones de pesos”.

Pero el recuento de los daños que el IMER tendrá por la falta de recursos es que “desaparecerán en su totalidad cuatro emisoras: Radio México Internacional, Música del Mundo, Interferencia HD y Jazz Digital. No habrá defensora de audiencias, por lo que se incumple el artículo 259 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión”.

Ante esto, "se estará ante la incapacidad de cumplir con las obligaciones previstas en la Ley Federal de Transparencia y de Acceso a la Información Pública y será imposible con la obtención y entrega de información de forma expedita”.

En este sentido, se suspendería la realización de estudios cualitativos y cuantitativos de audiencias. Se dejarían de atender todos los medios digitales del IMER. “Redes sociales que tienen un promedio global de 270 mil seguidores. No se contará con personal suficiente para el resguardo del acervo sonoro del Instituto, la fonoteca de tránsito y de concentración con lo que se pone en riesgo el acervo sonoro del IMER”.

“Se dejaran de producir las efemérides y la operación de los sitios web del Instituto y no se estará en posibilidad de micro sitios sobre efemérides y programas históricos que dan presencia en web y redes.

“Perdemos a las tres voces institucionales: dos femeninas y una masculina. No contaremos por el momento, con locutores. De las dos mil 916 unidades que tiene comprometido producción y la dirección para el segundo semestre de 2019, en el plan anual de trabajo, y se dejarán de transmitir más de dos mil 900 horas de contenidos no musicales, en las 17 emisoras de AM y FM durante el segundo semestre del año”, se escucha en la grabación.

Foto: Cuartoscuro

A través de mensajes de WhatsApp fue como los colaboradores del Instituto Mexicano de la Radio (IMER) se enteraron del recorte de personal y del fin de las transmisiones de algunos programas por la falta de dinero, además de la grave situación que se enfrenta al interior de la dependencia.

Desde meses pasados, se había anulado el recorte de las emisiones en el IMER. De acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, al Instituto se le asignaron 159.2 millones de pesos, 10.5% menos que en el 2018, aunado a que no se han liberado recursos, lo que ha provocado la crisis del grupo radiofónico fundado hace 36 años.

Aquí el audio ⬇