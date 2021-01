IMSS afirma que la "médica que denunció influyentismo no era de primera línea" Covid

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) dio a conocer que trabaja para garantizar que nadie se salte la línea, haga uso del influyentismo o arbitrariedades en la aplicación de la vacuna Pfizer BioNTech para Covid-19.

Rocío Cárdenas Navarrete, directora del Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional Siglo XXI, respondió a la renuncia que en redes sociales expuso una médica de esa unidad al denunciar que la vacuna se está aplicando a personal ajeno al que brinda atención a pacientes con la enfermedad que provoca la epidemia.

A través de un video en la cuenta de Twitter oficial del IMSS, Cárdenas Navarrete dijo que desde el mes de octubre "la médica no se encuentra adscrita a los equipos de Covid-19 por lo que ya no se considera en la primera línea de atención, no obstante estaba programada para vacunar en los primeros días de enero".

Indicó que tal como se ha instruido, la prioridad de la vacunación es para todo el personal que se encuentra en la primera línea de atención a pacientes que han contraído el nuevo virus.

La funcionaria dijo también que hasta ahora no existe una denuncia formal ante la institución de que a alguna persona ajena a esa línea de prioridad haya recibido la dosis.

Explicó que la instrucción del director general, Zoé Robledo, es que la vacuna sea para todos y llegará a todos.

Se trabaja para garantizar que nadie se salte la línea, para que no haya arbitrariedades, que no haya influyentismo y así seguirá siendo

Aseguró que de igual manera se realizarán todas las gestiones para que los pagos faltantes de los bonos Covid-19 lleguen a los trabajadores que se han desempeñado en estos primeros diez meses de pandemia y trabajan en esa unidad.

El #IMSS refrenda el compromiso con las trabajadoras y trabajadores del #CMNSXXI Hospital de Pediatría.



En la cuenta de redes sociales del instituto se afirmó que: "La #VacunaCOVID19 será para todas y todos, la seguridad del personal de salud es una prioridad ante el incremento de contagios de #Covid19 en la Ciudad de México".

En esa misma publicación como uno de los primeros comentarios @uacemita denunció: "Como trabajador de la salud exijo que se investiguen todas las jefaturas de 'confianza' del Hospital Siglo XXI @SNTSS_ORG_mx, @zoerobledo porque se robaron bonos COVID, donaciones de todo tipo equipos de Rx materiales, en sus servicios prolifera el influyentismo y la CORRUPCIÓN (sic)".