IMSS llama a que "nadie se salte la fila" de vacunas Covid-19

Luego de que se diera a conocer el caso del director del Centro Médico Adolfo López Mateos, que utilizó su influyentismo para conseguir que sus familiares recibieran la primera dosis de la vacuna contra Covid-19, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) giró un oficio para pedir que “nadie se salte la fila”, informó Zoé Robledo, director general del Instituto.

De acuerdo con el funcionario, el documento fue enviado a todos los directores normativos, de los hospitales y a los 35 representantes del IMSS en los estados para asegurar que “la vacuna será para todos, llegará a todos, pero en esta primera etapa es exclusivamente para el personal de salud que atiende la pandemia”.

➡️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

Justicia Sancionarán a director de hospital en Edomex que usó influencias para vacunar a su familia

“Debemos garantizar que nadie se salte de la fila, que no haya gandallas, que no haya influyentismo. Ya han llegado algunas noticias y las estamos investigando. Y que quede claro: nadie que no sea personal de salud atendiendo Covid-19 en la primera línea debe ser vacunado en esta primera etapa”, indica el documento que fue leído por Robledo en conferencia de prensa.

En ese sentido resaltó que para establecer un orden en la programación de las vacunas se está usando una plataforma con el registro de personal médico y de enfermería utilizado para la condecoración Miguel Hidalgo, sin embargo aseguró que en las primeras vacunas esta plataforma no se utilizó, pues “se hicieron con listados manuales”.

“Yo tuve una comunicación con el Gobernador del Mazo y él me lo confirmó. Me dijo que hubo un boletín y fue una información que se manifestó de manera incorrecta porque parecía que estaban echando la culpa a una plataforma del IMSS que además se mencionaba subrogada, que no es así, de la falla. Pero no, la plataforma no es la que determina los niveles éticos de las personas a la hora de decidir a quién vacuna y a quién no”, sentenció.

➡️Líderes sindicales intentan vacunarse contra Covid; Sheinbaum pide investigación

"El IMSS no tuvo ni tiene ninguna responsabilidad"

La Secretaría de Salud del Estado de México afirmó que el Instituto Mexicano del Seguro Social, no tuvo ni tiene ninguna responsabilidad directa o indirecta en la decisión que tomó el director del Centro Médico, “Lic Adolfo López Mateos”, el doctor José Rogel Romero.

CDMX Ocupación de camas generales llega a 89% en CDMX

La denuncia de este caso se hizo pública la mañana del pasado 29 de diciembre y por la tarde, esta dependencia de salud fijó su postura en la que se dijo que se había incurrido en un error por parte del un proveedor del IMSS y que esto ocasionó la falla en las personas que recibieron la vacuna.

➡️Kioscos de CDMX suspenderán pruebas de Covid-19 en Año Nuevo

Es necesario señalar que esta información es absolutamente imprecisa y por tanto se aclara que la dependencia federal no fue responsable de la equivocada decisión que únicamente tomó el médico adscrito al Estado de México, el cual será sancionado por el órgano de control interno de la dependencia

La Secretaría de Salud del Estado de México sancionará al director del Centro Médico “Lic. Adolfo López Mateos” por haber promovido la aplicación de la vacuna contra el COVID-19 a dos de sus familiares.