INAI ordena a Sedena dar a conocer los delitos cometidos por militares

Con el objeto de dar certeza a la ciudadanía de que el personal militar que comete delitos no queda impune, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) obligó a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) dar a conocer el número y tipo de delitos cometidos por militares y el rango de los sentenciados.

El comisionado del INAI, Joel Salas Suárez, quien presentó el recurso ante el pleno, consideró que la información pública a la que se refiere este recurso de revisión cobra relevancia en el contexto actual, que se discuten cambios al sistema de justicia en general, por lo que la Sedena tendrá que informar sobre las sentencias de militares que cometieron algún tipo de ilícito del 1 al 31 de diciembre de 2018 y del 1 de abril al 11 de junio de 2019.

“Si el personal militar comete delitos de orden militar o civil, es preciso que la población conozca esta información para dar certeza de que no quedan impunes. Pero también se debe garantizar los derechos de las personas internas en las prisiones militares; la información pública también es importante para demostrar que esto se cumple”, apuntó Salas Suárez.

Esta determinación se da luego de que la Sedena estimó no tener obligación de generar documentos para atender las solicitudes de acceso a la información ante a solicitud de un particular que pidió el número de delitos del orden militar cometidos del 1 de diciembre de 2018 al 11 de junio de 2019 desglosado por fecha, delito, rango de quien lo cometió y sanción; así como el número de personas que han ingresado a prisiones militares por delitos cometidos del 1 de diciembre de 2018 al 11 de junio de 2019, desglosado por fecha, delito, rango de quien lo cometió y la sanción.

El particular, inconforme, interpuso recurso de revisión ante el INAI, mediante el cual manifestó que el sujeto obligado no le informó los tipos de delitos militares ni los demás puntos solicitados.

En el análisis del caso, la ponencia del comisionado Joel Salas identificó que la Sedena no se pronunció sobre el número de delitos de orden militar, la fecha y la sanción; asimismo, omitió desglosar el número de personas ingresadas a prisiones militares.

En ese sentido, determinó que, si bien la Sedena no está obligada a elaborar un documento ad hoc para atender los requerimientos del particular, ello no implica que no deba pronunciarse respecto de la totalidad de los datos solicitados.