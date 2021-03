INAI ordena proporcionar información de infraestructura hospitalaria para pacientes Covid

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), ordenó a la Secretaría de Salud (Ssa) realizar la búsqueda de información relacionada a la infraestructura hospitalaria construida para atender a pacientes con Covid-19.

De acuerdo con la comisionada presidenta, Blanca Lilia Ibarra Cadena, la resolución del Inai se da en respuesta a un recurso de revisión interpuesto por un ciudadano que se inconformó con la respuesta de la Ssa a su solicitud, y es que, tras solicitar diversos datos sobre la construcción hospitalaria del país, las unidades administrativas de Ssa declararon la inexistencia de la información o proporcionaron respuestas imprecisas en un formato Excel.

Lo anterior sucede luego de que el 1 de diciembre de 2020, durante la presentación de su segundo informe de labores, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que se terminaron de construir 130 hospitales que gobiernos anteriores dejaron inconclusos, para poder atender de mejor manera la pandemia por Covid-19.

Luego de los procedimientos legales, el Inai determinó que, si bien la solicitud fue turnada a todas las áreas competentes, no se tiene certeza del criterio de búsqueda utilizado, pues existe información pública sobre la construcción y terminación de hospitales e incluso se ha informado puntualmente por parte del titular del ejecutivo la terminación de los hospitales y la reconversión de 971 para atender a pacientes por Covid-19.

“Se advierte que ambas áreas (Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud y la Dirección General de Desarrollo de la Infraestructura Física) se ajustaron a la literalidad de la solicitud de la búsqueda, por lo que no se puede validar la respuesta al haber utilizado criterios restrictivos”.

Respecto a la relación de datos entregada, “no se tiene certeza de que las mismas sean como tal los hospitales sobre los que versa la solicitud, esto es los 130 hospitales para atender a personas con Covid-19, pues el sujeto obligado no lo precisó. Máxime, que están consideradas obras concluidas en diciembre de 2018 y 2019, cuando aún no había iniciado la pandemia por lo que no se tiene certeza de que estos datos correspondan en específico a lo solicitado”, dijo.

Por ello el Pleno del Inai instruyó a la Ssa revocar su respuesta emitida a efecto de que realice una nueva búsqueda con un criterio amplio en todas sus unidades competentes de la información.

Procesa 364 conferencias de Ssa para uso de los ciudadanos

Desde el pasado 29 de febrero de 2020, fecha en que inició la emisión de las conferencias vespertinas de la Secretaría de Salud (Ssa) sobre la pandemia por Covid-19, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) ha procesado y analizado la información de 364 conferencias de prensa para el uso de los ciudadanos.

Así lo informó Adrián Alcalá Méndez, comisionado del Inai, al hacer la presentación de los avances del micrositio de transparencia proactiva “Temas relevantes, conferencias de prensa gobierno federal”, mismo que ha analizado la información de las conferencias hasta el 28 de febrero pasado y que tiene al momento más de cuatro mil visitas.

“Emergencias como la actual crisis sanitaria o catástrofes naturales como los sismos de 2017 enfrentan a las autoridades de todos los órganos del gobierno a enormes desafíos, siendo uno muy importante el de responder con eficacia, prontitud y sensibilidad al cúmulo de necesidades y demandas de información que surgen de una manera espontánea y natural”, dijo.

Así, explicó que este micrositio “ha permitido la generación de contenidos amigables, accesibles y de calidad para 98 temáticas presentadas en dichos espacios informativos”, mismas que son consideradas como relevantes y de alto valor público y que toca temas como salud mental de niños y adolescentes durante la epidemia, el impacto psicosocial de la pandemia y la atención a personas adultas mayores, entre otros.

Desde el pasado 19 de agosto de 2020 el Instituto hizo público este micrositio, con el que buscan “divulgar estrategias de las autoridades de salud para combatir y gestionar la pandemia en el país”, mismo que puede ser consultado tanto desde la página del instituto como de la página del gobierno federal y que seguirá funcionando hasta que acabe este ejercicio informativo.

En el mismo bloque, el Pleno del Inai hizo la presentación del micrositio “El Inai es de todas y todos”, plataforma que tiene como finalidad dar a conocer al público la relevancia de contar con un organismo autónomo encargado de la protección de datos personales y contribuciones a la democracia del país.

Este sitio está integrado por cinco secciones que van desde información de las acciones del Instituto en su materia, el manejo de su presupuesto y algunas resoluciones de casos emblemáticos sobre actos de corrupción. Además, aborda la importancia del instituto y la relevancia de su existencia.

Al respecto Blanca Lilia Ibarra Cadena, presidenta del Inai, celebró la materialización de estos micrositios “que le dan mayor visibilidad a la ciudadanía del trabajo que se está haciendo y benefician a la gente, ya que permiten por un lado allegarse de información que posibilite una mejor toma de decisión y naturalmente valorar la actuación de nuestras autoridades sanitarias en la pandemia”, dijo.