INAI solicita a Conavim transparentar casos de violencia contra las mujeres en 2021

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) solicitó a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim) trasparentar los casos de violencia contra las mujeres en 2021, en específico si fueron víctimas de trata de personas y si sus agresores consumían regularmente algún tipo de droga.

Lo anterior luego de que una persona solicitó conocer esta información y si acaso formaba parte de alguna base de datos a lo que la dependencia indicó que esos registros se encuentran en el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres, por lo que proporcionó un vínculo electrónico.

Sin embargo, la persona solicitante acusó de que la página no contenía ningún dato e interpuso un recurso de revisión ante el INAI que, bajo la ponencia de la comisionada presidenta Blanca Lilia Ibarra, sostuvo que conocer esta información resulta relevante para analizar las condiciones que permiten que la violencia contra las mujeres permanezca.

“Nuestra labor significa para las personas tener la certeza de conocer el detalle de la información sobre los temas que nos duelen y que nos lastiman como país. Desde este órgano colegiado, nuestra función es asegurar que el acceso a la información sea pleno, claro y sencillo, para que se pueda conocer de forma fidedigna la situación de la violencia contra las mujeres en México”, apuntó.

Previo a esto, la Conavim facilitó otro enlace en el que sí se encontraron diferentes registros de información de los casos de violencia contra la mujer, así como de los agresores durante 2021, pero sin los datos requeridos por el ciudadano. Omisión de la que la dependencia no se pronunció, por lo que no existe certeza de que exista o no la información.

Además, se concluyó que la Conavim incumplió el procedimiento de búsqueda y no turnó la solicitud a todas sus unidades administrativas competentes, y en particular al Departamento de Sistematización de Información Institucional al que le corresponde conocer del desarrollo de bases de datos.

Por ello, el pleno del INAI revocó la respuesta y le ordenó realizar una nueva búsqueda de la información, sin omitir al Departamento de Sistematización de Información Institucional.