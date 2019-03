Incertidumbre en estados por recorte del Fondo Migrante

El Gobierno de México ha recortado los apoyos económicos para atender a los grupos de migrantes que atraviesan el país rumbo a Estados Unidos.

Así lo han reportado autoridades de Baja California, Tamaulipas y Sonora que documentaron la cancelación de los recursos destinados a los migrantes.

El periódico estadounidense The New York Times difundió ayer que México ha cumplido con las metas fronterizas del gobierno de Estados Unidos bloqueando el paso de los grupos migrantes a territorio de Estados Unidos.

The New York Times recuerda que la postura que está tomando el Gobierno de México, respecto al tema migratorio, es una “decisión estratégica para no hacer enojar a Trump”.

Sin embargo, esto para los mexicanos es preocupante. Algunos críticos han denunciado que el gobierno mexicano ha privilegiado las cuestiones políticas y no las humanitarias.

SIN RECURSOS EN LA FRONTERA

Tras el retiro del Fondo Migrante, por parte del Gobierno federal, Baja California dejó de recibir 23 millones de pesos que eran destinados exclusivamente a las organizaciones que atienden a este sector. Esto ha perjudicado seriamente la atención a migrantes, principalmente en las ciudades de Mexicali y Tijuana, que registran la mayor concentración de personas en contexto de migración, afirmó César Palencia Chávez, titular de la Dirección de Atención al Migrante en la ciudad de Tijuana.

“No se entiende por una parte, la política de brazos abiertos (a migrantes) y cerrar el apoyo para los albergues, no se entiende.

Cualquier migrante que llega al país, necesita uno a tres meses para poderse incluir y ¿dónde van a permanecer ese tiempo? Entonces no se entiende”, afirmó Palencia Chávez.

Aseguró que la situación de incertidumbre prevalece entre quienes dirigen los distintos albergues de la ciudad y la entidad. Recordó que son las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) las que atienden a este sector, con el apoyo de los distintos niveles de gobierno.

El recurso se destinaba principalmente para el alimento diario a los migrantes durante su estadía en la región, más el mantenimiento de los espacios y pago de servicios básicos. Aseguró que es responsabilidad de la Federación atender a esta población ya que una ciudad no podría sostener por sí sola el apoyo a las decenas de familias en contexto de migración que llegan a esta frontera.

Por otra parte, la subsecretaria de Legalidad y Asuntos Gubernamentales de Tamaulipas, Gloria Garza Jiménez, dijo que el gobierno del estado no recibió los 26 millones de pesos que enviaba la Federación para atenderlos a pesar de que ciudades como Reynosa y Nuevo Laredo son utilizadas como punto de cruce por parte de centroamericanos y connacionales.

“Los últimos (recursos) que llegaron fue la dispersión que hizo el estado de Coahuila; la verdad que el estado sí se encuentra en una circunstancia de sorpresa porque no hubo coordinación, los dejaron en horas no adecuadas pero fue la dispersión que tuvo el albergue en Coahuila, albergue que ya se cerró”, expuso.

Por otra parte, en San Luis Río Colorado, al menos dos refugios están a la expectativa ante el recorte del apoyo de 950 mil pesos anuales que llegan de la federación a través del Fondo de Apoyo al Migrante.

El Sol de México buscó a la Subsecretaría de Derechos Humanos, Migración y Población para obtener una postura, pero al cierre de la edición no hubo respuesta alguna.