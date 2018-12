Requiere INE 309 mdp para otra elección

El Instituto Nacional Electoral (INE) anunció que en caso de que ese órgano sea quien emprenda la elección extraordinaria a gobernador de Puebla, tras el fallecimiento de la gobernadora Martha Erika Alonso, requeriría de 309.6 millones de pesos, porque esa entidad es el quinto padrón más grande del país y se necesitan instalar cerca de 8 mil casillas.

El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, aseguró que “probablemente de manera concurrente” la elección de Puebla podría realizarse en junio, junto con las de las cinco entidades que tendrán comicios en 2019, pero “eso lo tendrá que decidir el Congreso estatal”.

“Por cierto, la elección en Puebla, en cifras generales representa prácticamente el 50 por ciento de lo que las otras elecciones, las otras cinco elecciones supone. Las casillas que se van a instalar, que tenemos previsto instalar en Aguascalientes, en Durango, en Tamaulipas, en Quinta Roo y en Baja California, son alrededor de 16 mil casillas.

La elección de Puebla, por el padrón electoral que tiene, implica un número cercano a las ocho mil casillas y eso, evidentemente no estaba presupuestado”, apunto el titular del INE.

Lorenzo Córdova señaló que el Instituto Nacional Electoral necesita 619.3 millones de pesos para organizar elecciones en cinco estados que suponían la instalación de 16 mil casillas, por lo que tan sólo para para Puebla necesitarían la mitad de esos recursos.

Recalcó que el comparativo de lo que costaría la elección de Puebla sería de 309.6 millones de pesos, cuando el recorte aprobado por Cámara de Diputados es de 950 millones de pesos.

ÚLTIMO ADIÓS AL PILOTO

En Ameca, Jalisco, Marco Antonio Tavera Romero, piloto del helicóptero en el que murieron la gobernadora de Puebla Martha Erika Alonso, el senador Rafael Moreno Valle y él mismo, recibió un emotivo homenaje que le hicieron en la plaza principal.

Anuar Tavera, hermano del piloto y regidor del municipio de Ameca, recriminó que no saben nada de las autoridades ni de las investigaciones. “A la familia no se le ha informado nada, en este caso la que queda como familia directa es su esposa y a la que en su momento se le dará la información, pero tengo conocimiento de que no se le ha dado ninguna explicación sobre las causas del accidente”.

En ese sentido dijo que nada de las investigaciones ni de los resultados les devolverá con vida a su hermano.