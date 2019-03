INM es ciego al tráfico de migrantes: Pueblo Sin Fronteras

Tapachula, Chis.- Pueblo sin Fronteras acusó al gobierno mexicano y al Instituto Nacional de Migración ( INM), de permitir el tráfico de humanos por la frontera sur y la operación impune de “coyotes” que violentan la integridad de migrantes.

Irineo Mújica, director de esta organización que fue señalada por Olga Sánchez Cordero de traficar con las caravanas migrantes, expuso que el real delito está dentro de Migración y el mismo gobierno, que por años ha permitido que personas cobren cuotas jugosas a centroamericanos y ciudadanos de otras nacionalidades para transportarlos en condiciones infrahumanas por México hacia Estados Unidos.

Señaló que el accidente donde 25 guatemaltecos perdieran la vida y 29 más resultaran heridos, es la prueba fehaciente que el gobierno mexicano intenta vender la idea de que se apoya a la comunidad extrajera otorgando visas, pero hace ojos ciegos a los traficantes de humanos y migrantes que viajan hacinados en vehículos por el sur de México.

“Debe de haber una limpia en lis instituciones encargadas de velar por la protección a migrantes, no es posible que este tipo de tragedias se susciten, eso a pesar de ser un accidente pudo haberse evitado, no es posible que en su ruta los agentes de migración no hayan visto que viajaban más de 50 migrantes en un camión”, apuntó.

Añadió que en México existe un corredor utilizado por “polleros” para el traslado de migrantes, por dónde han operado desde hace muchos años, sin embargo, no es la primera ocasión que se sabe de incidentes como el ocurrido en Soyaló.

Llamó al gobierno mexicano a actuar con cordura y proteger a los migrantes, iniciando con el combate al tráfico de humanos

