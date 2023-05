INM ordenó frenar entrega de permisos de tránsito a migrantes por fin del Título 42

Por el fin del Título 42, el Instituto Nacional de Inmigración (INM) ordenó detener en todas sus oficinas la entrega de permisos migratorios a personas extranjeras que tratan de cruzar México para llegar a los Estados Unidos. Además, aceptó que no tienen capacidad para alojar al gran número de centroamericanos que buscan cruzar nuestro país en búsqueda del sueño americano.

Durante la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, el canciller, Marcelo Ebrard, al referirse al final del Título 42 —ordenamiento estadounidense sanitario por la pandemia de Covid-19 que estipulaba hasta el jueves la deportación inmediata de extranjeros en EU—, dijo que México no aceptará la deportación de más de mil migrantes al día a su frontera norte, porque no tiene más capacidad, pero además mostró una ficha del INM donde se lee que entre las acciones del gobierno lopezobradorista se ordenó “a todas las oficinas de migración en todos los estados, no otorgar Formatos Múltiples Migratorios, ni otro documento que autorice tránsito por el país”.

En dicha ficha se lee que desde el 10 de mayo las Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) detuvieron a 11 mil 126 personas migrantes en la frontera con México. Mientras que el INM “recató” a 5 mil 499 personas migrantes irregulares.

Mientras mostraba la ficha del INM, el canciller Ebrard dijo que “México les ha hecho saber (a EU) que no podrían, en ningún caso, recibir a más de mil personas al día (en instalaciones del INM), no podríamos, no tenemos la capacidad ni lo aceptaremos. Y eso estaba vigente, no desde ahora, desde el Título 42. Entonces ellos lo saben, no vamos a aceptar nosotros más de ese número, porque no podríamos”, recalcó.

Migrantes cruzan el río Bravo. Foto: Vladimir Meza | El Sol de Tampico

Ebrard subrayó que lo que quiere es que se dé una migración de manera ordenada a Estados Unidos.

Asimismo, defendió la política de México para que EU entregue más visas migratorias de trabajo temporal a ciudadanos centroamericanos: “entre más amplio sea el proceso y más ordenado, sería muchísimo mejor”.

México no coincide con el Título 42 y el Título 8

Sostuvo que México “no coincide ni con el Título 42, ni con el 8, ni con el tercer país seguro. Nuestra posición es en sentido contrario, pero respetamos su ámbito jurisdiccional, eso le corresponde a Estados Unidos”.

Al explicar esto mostró la gráfica en la pantalla del Salón Tesorería con datos generales de las acciones que lleva a cabo el INM, donde se apreciaba el freno a la entrega de Formatos Múltiples Migratorios a los inmigrantes.

En ese documento también se daba cuenta de que, hasta el jueves, México repatrió a un total de 942 personas migrantes, dentro de los cuales 909 eran de Venezuela, 17 de Cuba, 15 de Guatemala y uno de Haití.

Mientras que se habían contabilizado en la frontera norte de México a 26 mil 560 migrantes, de los cuales, 10 mil estaban en Ciudad Juárez, Chihuahua; 7 mil en Reynosa y 5 mil 500 en Matamoros, Tamaulipas; 3 mil en Tijuana, Baja California; 360 en Nogales, Sonora; 420 en Piedras Negras y 280 en Ciudad Acuña, Coahuila.

Se subraya en la ficha del INM que en ambos lados de la frontera, "las diversas fuerzas de seguridad inhibieron de forma eficiente los intentos de cruces masivos como los actos de violencia en contra del personal e instalaciones de los puentes internacionales”.

Se argumentó que en ante las modificaciones del Título 42 y el cierre de las 33 instalaciones migratorias a nivel nacional en México, los rescates masivos pueden tornarse violatorios a los derechos humanos al no contar con un alojamiento a los extranjeros, por lo que los traslados de estas personas se realizarán “de manera inmediata, ya sea por vía terrestre o área, en los cuales tendrán que ir acompañados de agentes migratorios”.