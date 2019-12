Innecesaria la propuesta de Morena para eliminar estado laico: rector de la UPM

El momento político no está para reformar las leyes religiosas, independientemente de que ese tipo de legislación tiene que analizarse y discutir por todas las voces de las distintas iglesias y religiones, “y no sólo la labor de una legisladora o de un sólo obispo’’, dijo a El Sol de México, el Rector de la Universidad Pontificia de México (UPM), Mario Ángel Flores Ramos.

Consultado en relación a que la bancada de Morena en el Senado de la República, impulsa eliminar la separación Estado-Iglesia y adoctrinar en los medios de comunicación, calificó la propuesta de la morenista María Soledad Luévano Cantú de “innecesaria porque ya existe un marco jurídico’’.

El rector de la institución educativa del Episcopado Mexicano, destacó que no es el momento político que estamos viviendo para reformar ese tipo de leyes, las cuales se deben analizar y discutir de manera incluyente y no sólo la labor de una legisladora que se entrevistó con un obispo, ese no es el camino, refrendó.

En todo caso, añadió, “tienen que ser escuchadas las voces de las distintas iglesias y religiones, y tomando en cuenta las leyes existentes en la materia, una legislación bastante ponderada y prudente’’, subrayó.

Con estudios en la Universidad Gregoriana de Roma y especializado en Patrología (estudio de la vida, las obras y la doctrina de los padres de la Iglesia), el padre Flores Ramos declaró que las leyes actuales tienen elementos que conviene conservar en relación a la actuación de las iglesias en la sociedad y en la política.