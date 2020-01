Insabi no es obligatorio, responde AMLO a gobernadores rebeldes

Aseguró que la gran mayoría aceptará la instalación del Insabi en sus entidades, luego de que la asociación de Gobernadores de Acción Nacional se negaron a firmar la desaparición del Seguro Popular.

“Y se ha hecho también algún ruido porque algún gobernador declaró que no va a aceptar, es voluntario, no es obligatorio. Yo tengo la información de que no son seis, de que ya la gran mayoría ha aceptado que la salud se otorgue de manera gratuita”, opinó durante la conferencia mañanera.

No obstante, López Obrador señaló que el Estado está obligado a garantizar el acceso a este servicio, el cual, dijo, llevará tiempo como sucedió con el combate al huachicol.

“Al final sí no todos porque no podemos obligar a nadie, la gran mayoría va a tratar en este plan conjunto, para que la atención médico y los medicamentos sean gratuitos. Tenemos presupuesto y nos va a alcanzar”, recalcó.

Por su parte, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, cuestionó si gobernadores que se oponen al Insabi, están en contra de que la gente tenga acceso a este derecho.

“Habría que preguntarles si realmente están del lado de la salud para los habitantes de estos estados”, expresó Sheinbaum.

Tras pronunciarse a favor del Insabi, anunció que se contratarán 800 médicos en la Ciudad de México, para que ayuden a operar el Insabi.

López Obrador también adelantó que próximamente realizará una gira por todas las Universidades para el Bienestar y sostuvo que crearán más universidades públicas en su sexenio.