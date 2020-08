Inscripciones a ciclo escolar serán por redes sociales

El ciclo escolar en México iniciará a distancia y para realizar las inscripciones, bajo la opción de Sana Distancia en medio de la epidemia de Covid-19, la mayoría de las entidades en semáforo rojo las escuelas abrirán buzones, WhatsApp, páginas de Facebook y correos electrónicos para que los padres de familia realicen la inscripción de sus hijos a las escuelas.

Según un recorrido realizado por El Sol de México las clases en entidades como Guerrero, Sonora, Quintana Roo, Baja California Sur, Tamaulipas, Sinaloa, Jalisco y Zacatecas, anunciaron que el arranque del ciclo escolar será a distancia

El titular de esa dependencia Esteban Moctezuma adelantó en un video en redes sociales que “seremos los últimos en regresar presencialmente cuando haya semáforo verde, pero eso no quiere decir que (no) empecemos las clases a distancia. Eso no quiere decir que no aprovechemos toda la capacidad que tiene el sector educativo, todo el entusiasmo que han presentado los maestros de aprender en Aprender en Casa”, aseguró.

Zacatecas es la entidad que tiene mayores avances en la definición del proceso para la inscripción. A partir del 3 de agosto y hasta el 14 de agosto se va a realizar la confirmación de inscripciones y para ello se habilitarán teléfonos en cada escuela, en horarios hábiles para que la entrega de documentos se haga por correo electrónico, por Facebook, WhatsApp y página web.

Hasta ahora, la secretaría de Educación de la entidad Gema Mercado, dijo en una transmisión para maestros de la entidad que hay niños que hasta ahora tienen su lugar garantizado: los que se preinscribieron a preescolar y primaria en febrero, los que transitan de un grado a otro en primaria o secundaria también tiene su lugar asegurado y todos los niños de comunidades rurales fueros inscritos de forma automática a partir de las listas que tenían los directores o maestros en de escuelas del ciclo anterior.

El gobernador de la entidad, Alejandro Tello, explicó en esa misma sesión que “no habrá de entrada modalidad presencial en este ciclo 2021-2021, ni modalidad híbrida hasta que el semáforo epidemiológico sea verde, ojalá, hago votos para que muy pronto estemos hablando que sea verde. Les diría todas esas dudas de que si vamos a regresar al aula o al salón de clases de antemano les diría que no”.

Para la entidad se elabora un decreto para todas las instituciones públicas de nivel básico bajo los siguientes parámetros: “no exigir uniformes escolares, no pedir cuotas escolares padres de familia y no solicitar libros distintos a los de texto gratuito, es una situación complicada y necesitamos solidarizarnos ante la situación de miles de familia ante el poco ingreso”.

Al mismo tiempo que exhortó a todas las instituciones privadas a “abocarse a estos lineamientos en apoyo de la economía de las familias zacatecanas”.

El regreso presencial a las aulas dependerá del comportamiento social y de la evolución de la pandemia de Covid-19, aseguró.

En el caso de Puebla se tiene previsto que las inscripciones concluyan el 7 de agosto de manera no presencial para lo cual las escuelas instalaron buzones, un correo o enviarán la información requerida para no exponer su salud y la de los demás.

Las entidades que anunciaron el arranque de ciclo escolar de manera virtual son Coahuila, Guerrero, Puebla, Michoacán, Sonora, Jalisco, San Luis Potosí, Quintana Roo, y Zacatecas.

En particular Jalisco y Michoacán se dio a conocer de forma clara que será hasta el año 2021 cuando las clases se podrá realizar el regreso a clases en las escuelas.

En Tabasco y Guerrero han sido las organizaciones sindicales quienes también sean pronunciado para que las clases se inicien de forma virtual y a distancia. En Tabasco el secretario general, Clemente Ortiz Méndez, solicitó a la secretaria Egla Cornelio, que se reprogramen las actividades de limpieza y sanitización en todos los niveles de manera homogénea, “debido a que no se cuenta con un escenario óptimo para alcanzar los objetivos programados y considere las recomendaciones de la SEP”. Mientras en Guerrero el secretario, Arturo Salgado Urióstegui, se reunió con el secretario general del SNTE-14, Javier San Martin Jaramillo, en la que se acordó iniciar las clases en la modalidad de educación a distancia.

¿Cuándo es el regreso a clases?

El próximo 24 de agosto iniciará el ciclo escolar 2020-2021 a distancia, al no existir las condiciones de salud para que los alumnos regresen a las aulas, informó esta mañana el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma.

Moctezuma indicó que las clases de forma presencial sólo serán cuando el semáforo de la epidemia esté en verde, siguiendo en todo momento el protocolo de las medidas correspondientes.

¿Clases por la tele?

El Gobierno Federal firmó un acuerdo con televisoras nacionales para que los alumnos de todo el país tengan acceso a la educación a distancia ante la contingencia por el coronavirus; el programa será Aprende en Casa II.

Detalló que el acuerdo con medios de comunicación dará servicio a 30 millones de estudiantes de 16 grados académicos en seis canales de televisión.

Las clases tendrán validez oficial y los estudiantes serán evaluados, por ello la SEP, a partir de hoy a las 17 horas y hasta el 23 de agosto estará informando para atender dudas de la ciudadanía en los canales 11 y 14 de televisión abierta.

Información de inscripciones según nivel educativo

La educación preescolar se cursa a partir de los tres años cumplidos al 31 de diciembre del año de inicio del ciclo escolar como edad mínima. Click en la imagen para más información

La educación primaria se cursa a partir de los seis años cumplidos al 31 de diciembre del año de inicio del ciclo escolar como edad mínima. Click en la imagen para más información

La educación secundaria general y técnica se brinda para niñas, niños y adolescentes menores de 15 años. La Telesecundaria se brinda para niñas, niños y adolescentes menores de 16 años. En servicios educativos en comunidades rurales e indígenas y centros escolares para población migrante que carezcan de servicios educativos para adultos: menores de 18 años. Click en la imagen para más información

