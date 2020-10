Instala OEM primer consejo editorial con perspectiva de género

El año 2021 tendrá un reto sumamente importante: unos comicios donde se disputarán 21 mil cargos de elección popular en la que la cuota de género deberá ser eje fundamental.

Es por ello que, como parte del compromiso adquirido en favor de la equidad de género, en la Organización Editorial Mexicana sesionó ayer, por primera vez, su Consejo Editorial en materia de género, único en América Latina.

El Consejo tiene el objetivo de profesionalizar al equipo editorial de los 45 periódicos que pertenecen al grupo, en coberturas periodísticas que sean sensibles a la perspectiva de género, respetuosas y que alerten cuando esto no se cumpla.

Como miembros permanentes de este Consejo están Martha Ramos, directora nacional editorial de OEM, la periodista Sara Lovera, Gabriela Velázquez, representante de Unesco, y Gabriela Ramírez, del Centro de Información de la ONU.

Sara Lovera resaltó que éste es un paso fundamental para poner a discusión interna el tema de la condición social de las mujeres, un gran reto que la OEM comparte con quienes hacen periodismo.

“El Instituto Nacional Electoral hizo un monitoreo en 2019(...). Encontró que siete de cada 10 mensajes publicados en los distintos medios, con distintos formatos, habían procurado contribuir a la violencia contra las mujeres, descalificándolas, hostigándolas y haciendo una narrativa que las pone en segundo lugar, por eso la importancia en que pongamos en marcha este Consejo”, refirió.

La primera tarea del equipo de profesionales de la comunicación será tomar un taller enfocado en cómo se cubren las campañas, siendo objetivos con candidatas y candidatos, y con los temas de cuota de género sin caer en las trampas que ponen los mismos partidos políticos.

La gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich

En la primera sesión estuvieron la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, la diputada federal Martha Tagle y el exconsejero electoral Marco Baños.

La Gobernadora recordó lo difícil que ha sido estipular la paridad de género al 50 por ciento en candidaturas, pero concluyó que la obligatoriedad fue un éxito y que se ha cerrado la brecha de género.

“En lo personal viví la campaña más violenta políticamente de mi estado, quienes me conocen saben que soy muy sólida emocionalmente y no me dejo amedrentar fácilmente, pero hubo violencia verbal de mi persona, los intentos de avergonzarme en lo personal fueron tantos que en verdad tuve que tomar toda la fuerza para levantarme, sacudirme la falda y salir adelante, por eso, y pensando en las mujeres más vulnerables, decidí hacer el combate a la violencia de política de género un tema central", dijo.

“Conozco de primera mano lo indigesto que resulta para muchos esta acción que obliga a los partidos políticos abrir el 50 por ciento de sus oportunidades electorales a las mujeres. Postular mujeres ha sido exitoso, la brecha se ha cerrado, vemos una presencia mayor, valiosa, importante e indispensable de las mujeres en la vida política nacional”, reiteró Pavlovich.



El exconsejero electoral Marco Baños, recomendó tener presente lo publicado en el Diario Oficial de la Federación en junio de 2019 referente a la paridad de género de candidaturas, porque de ahí surge la conformación de los poderes públicos.

Recomendó que en el arranque del proceso electoral 2020-2021 y su cobertura, es necesario conocer la perspectiva de género que se impuso a los partidos políticos desde la Reforma Constitucional. "Serán los órganos electorales los que deberán en esta materia emitir los lineamientos que permitan hacer la paridad, por eso justamente cobra relevancia lo que hará el INE la próxima semana”, dijo.

Marco Baños, exconsejero electoral.

Gabriela Ramírez, de la ONU, expresó que este ejercicio del Consejo Editorial es algo muy importante pues llega en una coyuntura que no será breve por la emergencia sanitaria derivada del Covid-19 y se tiene que pensar en una nueva forma de comunicar.

La diputada Martha Tagle

La diputada Martha Tagle resaltó que la legislatura de la que forma parte es la primera con paridad de género y se ha avanzado de manera importante en el reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres, pero los medios no le dan importancia a los temas que han empujado. En este sentido, agradeció a la OEM y a su presidenta, Doña Paquita Ramos de Vázquez, por tan importante iniciativa.