Intensamente | Quieren acabar con lo que represento porque ya no habrá cacicazgos: El Mijis

Han pasado tres años desde que Pedro Carrizales El Mijis salió a la escena nacional. Su postulación y posterior triunfo en la elección para diputado local de San Luis Potosí por Morena levantó más de una ceja en una sociedad que el mismo considera clasista y racista.

Su pasado como pandillero y recluso incomodan a quienes se consideran como personas de buenas conciencias, que lo han atacado desde que llegó al Congreso local.

El Mijis, como lo conoce gran parte del país, ha pasado de ser un hijo más que travieso, a preso, a activista y ahora a político, camino del que se siente orgulloso, pero confiesa le ha traído muchos enojos por los insultos y traiciones de las que ha sido víctima en especial de los políticos que lo ayudaron a ganar la elección de 2018.

"En el barrio los pleitos son de frente, pero en la política te dan de fregadazos por la espalda", así define la diferencia entre un pandillero y un político profesional.

- ¿Cómo han sido estos tres años de su vida?

- Antes de ser candidato de Morena, yo busqué la candidatura independiente, incluso me inscribí. Ya después me invitaron los partidos que apoye cuando andaba de activista, y al final de cuentas me buscó Morena y participé con ellos.

"Sí ha cambiado, llegas con una maleta llena de sueños y al final terminas con una maleta de sueños rotos. Me di cuenta que la política no es como yo la miraba, es el trabajo más chingón cuando se usa para servir, para lo que se hizo, pero me di cuenta que en realidad está hecha para corromperte y en mi vida personal me afectó mucho.

"Como figura mediática hay cosas que dejé de hacer por la política, no sólo con el sector que represento, sino con mucha gente en el país, y me di cuenta de eso.

Ahora tengo que aguantar lo fregadazos que me dan, porque aquí en San Luis Potosí me ataca el poder económico, mediático para deslegitimar mi lucha, que no es algo que representa Pedro, El Mijis.

"Quieren acabar con lo que represento, porque ya no habrá cacicazgos, la gente va despertando. Tratan de ridiculizar mi proyecto, eso es lo que ha cambiado, esa esperanza que tenía pero me ha vuelto por lo que estoy viviendo, pero cambió mucho mi forma de pensar, de vivir"

- Usted ha sido visto de dos formas, por un lado, lo han criticado por su origen, pero también lo han apoyado por lo mismo ¿con qué se queda?

- Me quedo con eso ( los apoyos), porque si me quedara con lo negativo. A final de cuentas, por este clasismo, racismo, hubo gente que investigó mi pasado , de que por mi origen de que estuve con las pandillas ahora quiero ayudar, porque por cada chavo que saco de la calle me siento en paz.

"Esa gente que investigó, que se dió tiempo para no irse con el encabezado e investigar quién era, de no irse por mi apariencia, porque por la violencia que existe en el país el chavo de barrio, el chavo de banda es el más afectado, la sociedad te inventa de todo.





