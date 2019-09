Interjet investiga a empleada que sugirió lanzar una bomba en el Zócalo

La aerolínea Interjet informó que se encuentra investigando a una de sus trabajadoras que sugirió lanzar una bomba en el Zócalo durante los festejos patrios.

En días pasados, la empleada Ximena García señaló que "debería caer una bomba en el Zócalo, nos haría un favor a todos #VivaMéxico".

Indicó que si le molestaban a alguien sus comentarios podían borrarla. "Créanme que me vale 2 pesos. Saludos cordiales".

Diversos usuarios compartieron la publicación de Ximena García, quien supuestamente es Primer Oficial y se encarga de auxiliar a la capitana en los vuelos.

Aviso Importante. pic.twitter.com/GfTuxSWSdJ — Interjet (@interjet) September 17, 2019

Tras viralizarse la publicación, Interjet se deslindó de los comentarios de la empleada y dijo que tienen una cultura de cero tolerancia a la violencia, y que están comprometidos al 100% con la seguridad en todos los niveles.

Interjet también dijo que lamenta la inaceptable publicación en redes atribuida a una de sus colaboradoras, misma que "no representa los valores, la visión, ni la posición de la empresa".

Y aseguró que se encuentra haciendo una detallada investigación interna alrededor de esta penosa situación.

"La empresa reitera su compromiso total con la seguridad, tolerancia, respeto y el rechazo a cualquier manifestación de violencia".

Luego de la difusión de la publicación y las criticas de usuarios de redes sociales, Ximena García decidió eliminar su cuenta de Facebook.

