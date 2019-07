Rechazan autonomía y privatización del Instituto Politécnico Nacional

Al subrayar que no existe una agenda para la autonomía del Instituto Politécnico Nacional, la dirección general de IPN aseveró que no hay marcha atrás, por lo que esta institución deberá cambiar y conservar la filosofía que le dio origen, ya que su transformación no es opcional ni parcial, es una responsabilidad obligada con las nuevas generaciones y con el país.

“No hay una agenda preestablecida en la realización del Congreso Nacional Politécnico (CNP), ni para la autonomía del Politécnico, ni mucho menos para algunos aspectos que se mencionan como la privatización del Instituto”, afirmó de manera categórica el director general del IPN, Mario Alberto Rodríguez Casas.

En el marco del Congreso Nacional Politécnico (CNP) también se informó que como resultado del proceso electoral del Área Central se integrarán a la Comisión Organizadora del CNP (coCNP) cinco docentes y cinco representantes del personal de apoyo y asistencia a la educación, con lo cual serán en total 219 representantes.

Rodríguez Casas comentó que los miembros de la CoCNP tienen también una enorme responsabilidad para lograr la participación activa de toda la comunidad durante este proceso. “Cada uno ha sido electo por un sector de la comunidad. Esa representación es un honor pero también una responsabilidad. Estoy seguro de que estaremos a la altura del desafío de forjar un nuevo Politécnico para una Nueva Patria”, comentó.

Al rendir un informe sobre los trabajos de la Comisión Organizadora del Congreso Nacional Politécnico, el director general del Politécnico, subrayó que con el CNP “pretendemos que esta institución sea cada día más grande, pero que lo hagamos entre todos, que sea un trabajo conjunto de la comunidad en ese sentido”.

En este sentido, consideró que para que las mejores ideas y propuestas fluyan, es necesario que el CNP sea un espacio de análisis basado en el conocimiento, la evidencia y la discusión informada, donde todas las aportaciones tengan el mismo valor propositivo con independencia de quien las emita.

“Es por eso que debe de ser un proceso democrático, incluyente y participativo”, acotó.

Rodríguez Casas aseveró que el CNP y la Agenda Estratégica de Transformación son la ruta para que el IPN sea reconocido como una institución más pertinente y que genera conocimiento para resolver los grandes problemas nacionales e internacionales.

Para contribuir de mejor manera al desarrollo nacional, el director general del IPN dijo que será necesario explotar las capacidades y fortalezas para avanzar en el vertiginoso mundo de la Cuarta Transformación del país y la Cuarta Revolución Industrial.

“Debe ser un parteaguas en la historia de nuestra institución; es la oportunidad que nos hemos dado los politécnicos para que encontremos las mejores alternativas que nos conduzcan a la excelencia”, añadió.

Reconoció que el CNP es una oportunidad invaluable de aprendizaje para el Politécnico, porque al ser un espacio tan amplio de participación, nos llevará necesariamente a conocernos y reconocernos en un mundo que ya cambió. “El cambio que queremos, dijo, comienza con la construcción de espacios que propicien el consenso donde la comunidad politécnica externe sus puntos de vista y plantee sus propuestas”.