Israel abre juicio contra empresa por caso de estudiantes

CHIHUAHUA.- Autoridades israelíes realizan un juicio en contra de la empresa RCS Ltd por el delito de trata de personas con fines laborales, confirmó Octavio Perales Sánchez, encargado de Protección Global en la Dirección General de Protección a Mexicanos en el Exterior.

El funcionario de la Secretaría de Relaciones Exteriores señaló a los padres de los universitarios que la permanencia de los estudiantes podría alargarse más si así lo deciden, con el fin de castigar a los culpables, y será hasta el mañana cuando terminen de comparecer ante un juez del ámbito laboral.

Los 15 mexicanos que pasaron a ser testigos protegidos por el delito de trata de personas con fines laborales, siguen en un refugio en Israel, el cual está vigilado por las autoridades locales y mexicanas.

Octavio Perales dijo que informó a la Embajada que los jóvenes varados en Francia pueden regresar a Israel cuando lo decidan, porque no existe un proceso en su contra, sin embargo la recomendación de la autoridad consular es viajar directamente hasta México.

Manifestó a los padres que los cinco alumnos no tendrán problema alguno si en un futuro por trabajo o vacaciones tienen que regresar a ese país, porque salieron legalmente de Israel para viajar a Europa, no estaban siendo requeridos en el proceso legal contra la empresa RSC Ltd y no existía razón que tuviera consecuencias legales para su futuro retorno.