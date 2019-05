ISSSTE, en riesgo de colapso por austeridad

La austeridad y los ahorros no deben significar el poner en riesgo la vida de los 13 millones de derechohabientes del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), ya que ha falta de presupuesto se está viendo afectada la entrega de medicamentos y la realización de cirugías de especialidad, por lo que es indispensable que se libere el presupuesto de 323 millones de pesos para hacer frente a esta crisis, sostuvo el dirigente del Sindicato Nacional de trabajadores de este instituto, Luis Miguel Victoria Ranfla.

En entrevista con El Sol de México, reconoció que nunca en la historia del ISSSTe se había tenido una crisis tan significativa como la que se vive ahora y consideró qué hay quién dice que antes estábamos peor, pero creo que antes “éramos felices y no lo sabíamos”.

-¿Hasta cuando está garantizado el abasto de medicamentos para el ISSSTE?

Hoy tenemos una situación complicada y difícil, porque lo que nunca nos había sucedido en 59 años del Instituto. Sobre los medicamentos, con la anterior administración se tenia garantizado hasta el mes de febrero. Al mes de mayo ya empezamos a resentir la falta de medicamentos, pero hasta el día de hoy nos hacen falta de surtir 180 claves que están en cero. El Centro Nacional de Distribución de Medicamentos (CENADI) nos reporta que ya tiene 180 claves en cero y en tanto no se haga la licitación, de la cual no tenemos información que se haya hecho o realizado, corremos el riesgo de que se agudice el problema del suministro y entrega de medicamentos.

- ¿Se tiene el dato de qué medicamentos se refieren a estas claves y el dato de cuanto asciende de la deuda por concepto de medicamentos?

Entiendo que hasta el día de hoy no tenemos deuda de medicamentos. Pero sí tenemos el dato de que están faltando en los hospitales. El 70% de los medicamentos es entregado a los pacientes que están hospitalizados y el 30% para el surtimiento de recetas. Pero ahora, en los hospitales no hay antibióticos, antidepresivos, medicamentos que son usados para tratamientos oncológicos o que son para el control de diabetes. Además estamos teniendo deficiencias en gasas, suturas, material de curación entre otros.

Se esta dejando sin oxigeno medicinal a los pacientes que lo necesitan en sus domicilios porque se cerro la llave. Dejar las ambulancias sin combustible implica poner en riesgo la vida de los derechohabientes por falta de traslados, urgencias, cirugías programadas, atención de servicios programados. Tenemos el dato urgente de que en Guerrero, nos estamos quedando sin alimentos para dar a los niños en las Estancias de Desarrollo Infantil y en el Hospital General de Acapulco.

-¿Sabe cuáles son los proveedores que ya no están dispuestos a venderle al ISSSTE y la lista de medicamentos faltantes?

No, porque nunca hemos participado en las licitaciones y es algo que corresponde a la administración. Lo que si le hemos pedido al ISSSTE es contar con lo necesario para dar un buen servicio. Nosotros estuvimos de acuerdo en las compras consolidadas, sumándose a la compra de medicamos con el IMSS y que hasta el día de hoy no se ha dado.

Pero hay algo que se debe tener en cuenta, hay medicamos que se comprar en Cuba, Alemania, China, Estados Unidos o Rusia ojalá y no se caiga en esa tentación, porque entonces seria muy cuestionable la calidad de esos medicamentos.

-¿No se corre el riesgo de que la calidad de los medicamentos sean baja calidad ahora con tantos recortes?

Por eso estamos haciendo el señalamiento. No se debe confundir ahorro con poner en riesgo la vida de los derechohabientes, eso no es ahorro. Eso va a salir mas caro y nos lleva al incumplimiento de nuestro compromiso como servidores públicos. Los medicamentos deben ser acorde a lo que marca la ley.

-¿Cuántos derechohabientes estarán en riesgo en el ISSSTE por esta falta de recursos?

El ISSSTE cuenta con una población derechohabiente de 13.3 millones de mexicanos. Y las enfermedades crónico degenerativas, los padecimientos oncologicos están crecimiento de una manera rápida y en gran número. Ahí están las diálisis, hemodiálisis que se estaba a haciendo en domicilios y que las maquinas las prestaba el Instituto, pero estos procesos no pueden seguir porque no se han comprado las bolsas para este procedimiento, por lo que estamos poniendo en riesgo la integridad de los derechohabientes.

-¿El ISSSTE esta bien financieramente?

El ISSSTE debe recuperar todos los adeudos que tiene con las secretarias, las entidades, los municipios, las universidades en los diferentes fondos, si todo esto se recupera superamos los 50 mil millones de pesos y si le sumamos que tenemos reservas actuariales por más de 96 mil millones de pesos, ya que estas reservas fueron creadas para casos de contingencia, y lo que pedimos es que nos dejen hacer uso del 25% de esa reserva, serian 20 mil millones de pesos y con ello tendríamos crecimiento en infraestructura, actualización de equipo medico, comprar materiales y contratar capital humano. No esta en quiebra, hay forma de apoyarlo, pero se debe liberar el presupuesto.

-¿No existe el riesgo de que el ISSSTE “reviente”?

Si, claro. Si no nos dan el presupuesto y se sigue teniendo esta ola de escasez, claro que se puede colapsar.

-¿En cuánto tiempo?

Yo creo que el ISSSTE como vamos no va a poder atender adecuadamente en los próximos dos meses. Porque no hay personal de guardias y suplencias, no hay medicamentos, antes estaba garantizado el abasto de acuerdo a la información oficial. Pero si corremos el riesgo de una crisis por la falta de recursos. Antes se tenían rezagos en el sur sureste y ahora ya es en todo el país.