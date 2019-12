Habrá paro total en el ITAM por muerte de la estudiante Fernanda

Con girasoles y vestidos de negro, alumnos del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) realizaron un homenaje a su compañera Fernanda, estudiante de Derecho y Relaciones Internacionales, quien presuntamente se habría suicidado por altos niveles de estrés ante el nivel académico que se exige.

Hasta el momento, ninguna autoridad judicial ni educativa ha confirmado las causas de la muerte de la joven.

El Sol de México insistió vía telefónica con el área de comunicación social del ITAM para conocer la posición de la escuela con respecto a las demandas de los alumnos; sin embargo, no hubo respuesta, ya que las llamadas sólo llevaban al buzón.

Por su parte, la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México señaló a este diario que no hay investigación del caso de la muerte de Fernanda hasta el momento.

Los alumnos realizaron hoy una protesta silenciosa con girasoles en las manos, pues era la flor preferida de Fernanda.

Además, acordaron formalizar un pliego petitorio a las autoridades del Instituto e informaron que este lunes 16 de diciembre habrá un paro total.

“Tomemos una postura frente a nuestras autoridades académicas, y exijamos un cambio en las políticas de atención a la salud mental de todos nosotros”, dice la convocatoria en la cuenta @SororisDerecho.

En redes sociales, los estudiantes señalan que se trató de un presunto suicidio, por lo que demandaron apoyo psicológico ante los altos niveles de estrés a los que están sometidos por parte de la escuela.

En el @ITAM_mx una compañera se suicidó. Sus compañeros hablan que una vez más, es culpa de la institución por tóxica, agresora y machista. Dejemos de romantizar que la carga excesiva forja mentes brillantes. Lo del ITAM no es exigencia: es violencia. pic.twitter.com/h97hpySZqN — Pani K (@kanahib) 12 de diciembre de 2019 Si exigen excelencia académica, nosotros exigimos respuesta efectiva y rápida ante estas problemáticas @ITAM_mx pic.twitter.com/ZcNkKGxl09 — 🤠 (@LuisCBernal) 12 de diciembre de 2019 Las altas exigencias académicas deberían estar acompañadas de medidas suficientes para priorizar la salud mental de alumnado, tenemos un problema gravísimo, ¿cuánto más van a seguir ignorándolo? Queremos un psicólogo de planta ya. @ITAM_mx — Julieta Avilez (@julieta_avilez) 12 de diciembre de 2019 @ITAM_mx les encanta justificar la complejidad y la exigencia de la institución con comparaciones a Harvard y Yale. Nosotros competimos como alumnos, pero ¿Ustedes son comparables como institución? No tenemos ni un psicólogo de planta mientras ellos... pic.twitter.com/upJ8xqkrT4 — Constanza Rotter (@cons_rotter) 12 de diciembre de 2019 #ITAMDateCuenta, porque lo académico no lo es todo. El bienestar de tus estudiantes siempre deberá ir primero.@DeniseDresserG @CarlosLoret @genarolozano — Diego Rodríguez (@diegordz_mx) 12 de diciembre de 2019

El ITAM respondió a las acusaciones hechas por alumnos y egresados en un comunicado donde asegura que se convocó a los compañeros de la víctima a una sesión “con el objetivo de escucharlos” y “brindarles el apoyo”.

“Del mismo modo se ha solicitado a directivos y profesores del ITAM recibir y canalizar a los alumnos que manifiesten la necesidad de platicar sobre este asunto o sobre otros problemas de carácter emocional”.

Asimismo, informó que desde agosto de 2019 contrataron a Fundación Origen para contar con una línea gratuita directa dedicada a la comunidad y Casa Grana ofrece en las instalaciones un programa de apoyo emocional.

Por su parte, la jefa de Gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que el ITAM no se han acercado a las autoridades sobre este tema, "no ha habido un acercamiento en particular, pero si es necesario ellos se comunicarán con nosotros, nosotros con ellos".

Indicó que para su gobierno el tema de los suicidios es importante, por lo que se atenderá a los jóvenes que tengan problemas a través de su programa de PILARES.