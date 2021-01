“Se me borró el cassette”, dice Jorge, paciente intubado y sobreviviente de Covid-19

Para Jorge Alberto Ramos García es un misterio de donde contrajo coronavirus, sus síntomas empezaron durante la segunda semana de diciembre, la Covid-19 se complicó en su organismo hasta que su esposa decidió ingresarlo en terapia intensiva en un clínica del IMSS en León, hoy se recupera tras más de diez días intubado.

“Llegué el domingo ahí a urgencias y ahí se me borró el cassette. Hace una semana que desperté”, mencionó el paciente.

▶️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

Sociedad "No quiero ir al hospital", el dilema de vida o muerte de un enfermo por covid-19

“Los síntomas surgieron más o menos durante la semana del 13 de diciembre, a partir de ahí empecé como con molestias, decido hacerme la prueba en un laboratorio, es un periodo medio largo en el que tienes que buscar citas y luego recibir el resultado, el resultado lo recibí como por el 27”, contó para El Sol de León.

Alberto de 30 años sigue en cama y con un tanque de oxígeno al que le mueve la perilla para aumentar el flujo de oxígeno, todavía se recupera.

Jorge confiaba en que, después de haber dado positivo a SARS Cov-2, su enfermedad sería leve y no. "En el mes de diciembre conocí muchas personas que igual se infectaron, pero les dio como una gripe, un malestar o algo muy sencillo, y asumí que iba a ser lo mismo, pero la verdad empecé a tener síntomas más graves, empezar a desaturar de 95 hasta creo 80 que ingresé al IMSS”.

▶️WhatsApp, Telegram o Signal: ¿quién es quién en las apps de mensajería?

Oxímetro de pulso fue clave

“Empiezas a buscar los tanques de oxígeno que también es como algo difícil, porque no es como que aquí ahorita en la esquina lo consigo, empezamos con ese tratamiento, la ventaja fue que mi esposa y mis dos hermanas son enfermeras, entonces como que tienen la facilidad, que tienen los contactos con médicos y demás, como para ir monitoreando antes de. Yo siento que es lo importante el que observes, en vez de que digas me va a dar como una gripa y ya”, compartió Alberto quien es trabajador municipal.

Para Alberto, el haber padecido coronavirus fue un antes y un después “cuando me enfermé, cuando tuve el covid, pesaba 130 kilos, duré dos semanas en terapia intensiva, intubado, y no que sé que tanto más, bajé 20 kilos en dos semanas, mis pies no me responden. Tengo ahorita el oxígeno. Para mí, mi vida cambió totalmente porque es una nueva oportunidad, cuando desperté ni siquiera podía tomar agua porque te ahogas, la recuperación si ha sido muy difícil”.

Jorge Alberto ahora se recupera en casa, con medicamento y rehabilitación pulmonar, a cada cierto tiempo monitorea la saturación de su oxígeno “sin hacer esfuerzos, dietas, el menor esfuerzo posible” y añadió sobre su tanque que “el mismo IMSS te lo gestiona, para que te lo vengan a recargar”.

No recuerda los días que estuvo intubado

De los días en que Jorge Alberto estuvo conectado a un ventilador mecánico no tiene recuerdo alguno. “Primero fue el alto flujo y luego la intubación temprana, pero si es un proceso muy doloroso no es como que digas ay me intubaron, la verdad es un dolor que sinceramente no lo había experimentado realmente pero la verdad es muy difícil, porque tus mismas secreciones, sientes como que te ahogas”.

▶️Muere en Nuevo León paciente sospechoso de portar nueva cepa de coronavirus

“Llegué el domingo ahí a urgencias y ahí se me borró el cassette hace una semana que desperté para mí 2021 es como que ni lo sentí, yo estuve todo el tiempo sedado” ,dijo Jorge Alberto.

“La verdad todo el tiempo estuvo sedado, no lo recuerdo, toda esa parte, cuando desperté las atenciones y la calidad de conocimiento de los médicos es lo que a mí me tiene con vida, realmente la capacitación que yo vi en terapia intensiva, gracias a Dios estoy aquí”, platicó con la OEM en Guanajuato.

Aún se cuestiona en dónde se contagió de Covid-19 “cuentas los días y dices es que ese día ni siquiera salí, y que pueden ser cinco pueden ser quince días, lo obtuve, a veces hasta en el mismo cajero, hasta en la tiendita, la verdad no sé dónde, lo obtuve, sí llevábamos las medidas de quédate en tu casa, donde lo contraje no sé”.

Alberto ahora está conectado a un tanque y sigue las indicaciones médicas para su uso “sientes que te falta el oxígeno, el doctor me dijo si sientes que te falta el oxígeno, con pulsioxímetro lo vas monitoreado y los vas subiendo la intensidad y como mi esposa es enfermera, ahora sí que es la que le mueve ahí”.

Jorge Alberto sobrevivió y su vida ahora cambió pues dice “sigue mucha rehabilitación pulmonar, siguen dietas y rehabilitación de los pies , como duré mucho tiempo en cama pues no tengo fuerza para ni siquiera caminar e ir al baño, viene mucha rehabilitación y te digo un cambio totalmente en mi vida”.

Además, agradece a su esposa el haber tomado decisiones a tiempo “fue el domingo 27 traía fiebre y tos ella fue la que tomó la decisión, fue muy a tiempo y muchas veces es lo que sucede, le damos vueltas o para qué voy al IMSS a un sistema de salud por mitos también que existen”.

Monserrat Martínez Sanromaón, enfermera del IMSS y esposa de Jorge Alberto nos relató “desde que inició la pandemia he estado en la primera línea, he estado con pacientes Covid, primero siempre hay la posibilidad de que te pase a ti, la verdad yo siempre he tratado de que me quito la ropa afuera, métete a bañar, usa el cubrebocas, el lavado de manos todas esas medidas preventivas, esos protocolos siempre los hemos manejado”.

Sociedad Paciente 95 | Superé la gripe y ahora sigo cuidados: Adriana

“Cuando él inicia con síntomas leves dices ¿será Covid o no será ? cuando empiezas a ver que se acerca más a los síntomas dices bueno ok vamos a monitorizar, vamos a hacer la prueba, porque se ha visto y así lo veo el Covid es como el cáncer, mientras más rápido lo detectes mejor te va a ir”, dijo Monserrat.

Todos pagan

Montserrat ahora cuida a su marido y pese a los cuidados no pensó que la Covid afectara de manera grave su cónyuge “trataba de tomar las medidas lo más rápido posible pero desgraciadamente ahorita estamos pagando los que nos cuidamos y los que no se cuidan, el que no hay oxigeno”

▶️"Aún no recupero el sentido del olfato", dice Adriana tras aplicarse vacuna anticovid

“Al ver que él no mejora decido llevármelo al seguro porque todo esto se me va a salir de las manos aunque yo esté capacitada” contó Monserrat para la OEM de Guanajuato.

No se imaginó que lo intubarían

Monserrat se cuestionaba a cada momento “se me está saliendo de las manos, decido llevarlo al seguro y efectivamente él no llegó saturando, desaturaba como 88, no era un cifra tan alarmante porque he visto gente que llega desaturando 75 0 76 y yo dije bueno a la mejor con un sistema de alto flujo que aporta más oxígeno, no creo que pase algo, nunca en mi vida me imagine que lo iban a tener que intubar, jamás por mi mente pasó”.

Gracias a la intubación temprana está aquí

Los doctores avisaron a Monserrat que la condición de Jorge Alberto no mejoraba y había que tomar una decisión “él llega el domingo y el martes ya me estaban hablando los doctores, de que no iba mejorando con el alto flujo entonces creían que la mejor opción era la intubación temprana, esto no me aseguraba que fuera a despertar o que fuera a vivir, era ahora sí que una moneda al aire, pero tenía más posibilidad a que si seguimios esperando seguiría teniendo más daños, es de las decisiones más difíciles que he tomado en mi vida , nunca me lo imaginé, confié en los médicos y necesitas alguien con cabeza a más fría que tú, porque no piensas, gracias a eso, a una intubación temprana, está aquí”

Jorge Alberto no tenía comorbilidades asociadas, sin ser diabético, sin tener hipertensión y ser un joven de 30 años, el coronavirus le afectó gravemente y su esposa se cuestionaba “¿se me fue a mí de las manos? Le preguntaba a los doctores, en qué momento se me complicó, fui yo o que, me decían no Montse, así funciona el Covid, a unos les da más leve y fue en cuestión de minutos, horas, segundos”.