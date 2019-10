Razonar económicamente no es conspirar socialmente: Rodríguez Zapatero

Por el gran respaldo que tiene, el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene ante sí la gran oportunidad de resolver los grandes problemas nacionales, siempre y cuando logre mantener una legalidad estable, un consenso político básico y se rodee de funcionarios con alta capacidad competitiva en cada una de sus materias, afirmó el expresidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero, de visita en México.

Y le recomendó no gobernar con dogmas. “Razonar económicamente no es conspirar socialmente”, dijo. Señaló que cuando hay que subir impuestos hay que hacerlo, y cuando hay que bajarlos, igual, dependiendo de las circunstancias, pero no mantener una u otra posición sólo por principio ideológico.

“La historia nos muestra que las doctrinas económicas cambian; hasta el FMI está haciendo ajustes y revisando principios que antes parecían inamovibles”, dijo el mandatario ibérico ante integrantes del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (Comexi).

Advirtió que los dos grandes retos de México y toda la humanidad son combatir el cambio climático y abolir la pobreza, que implica limitar la riqueza.

Ve en los actuales movimientos nacionalistas y populistas en el mundo una regresión momentánea del avance de la historia. Particularmente en el caso de Estados Unidos y Gran Bretaña que dejan ver un vano deseo de dominio anglosajón, que ya pasó. Y ve en China el gran relevo en el dominio económico, que ha sido capaz de abatir la pobreza en los últimos 30 años, aunque fuera de los esquemas de la democracia liberal, “lo que nos debe obligar a revisar nuestros fundamentos políticos”.

Percibe que el futuro está en la globalización y en la apertura de mercados propiciada por el avance de la tecnología, aunque tiene confianza en que la inteligencia humana sea más fuerte que la inteligencia artificial y le ponga límites filosóficos y éticos a la vorágine digital que nos arrastra.

Sobre su país, asegura categórico que Cataluña nunca se independizará de España y anticipa que volverán a ganar los socialistas en las próximas elecciones de noviembre.