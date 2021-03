Josefina Chávez | El feminismo no para 

Quien piense que la pandemia inmovilizó a las feministas “yo me puedo soltar a carcajadas, la verdad hubo una pausa. Pero el feminismo se siguió moviendo en el contexto de la pandemia, no ha parado, es de otra naturaleza, no para, hace acciones simbólicas, de solidaridad y apoyo, con acciones callejeras, obliga a una revolución sexual y plantea un profundo cuestionamiento al sistema.

“Yo creo” que esa fue una constante, se ve en otros países de América Latina y Europa, porque las mujeres “estamos a la cabeza de las luchas sociales en todo el mundo”, que ya cimbró al feminismo institucional.

Optimista, emocionada habla Josefina Chávez Rodríguez, directora de la revista Cuadernos Feministas fundada en 1997, para generar un debate de ideas, luego de la aparición del movimiento zapatista en 1994, donde las indígenas se revelaron feministas y hoy se suman al nuevo movimiento, que se llamó la primavera violeta.

La respuesta “sorpresiva”, de miles de jóvenes, es a la crisis, de todo tipo, y es por ello que estamos en la cabeza de los cambios para un mundo mejor. Los cambios al sistema.

Las jóvenes tienen mucha fuerza, por ser un movimiento con un carácter clarísimo, sabe “que el problema no te lo van a resolver las políticas públicas. Se necesitan cambios profundos”. Es una característica mundial. Pero en México hubo fue represión, lo que antes nunca sucedió contra las feministas. Eso es nuevo, también.

En el escenario de la crisis sanitaria, se tuvo la sensación de pausa, para las expresiones de este 8 de marzo, pero no es cierto. Las feministas se están expresando y actuando. Nuevamente sin descanso, alrededor de la crisis del feminicidio.

La entrevistada contagia de entusiasmo, y explica cuando apenas terminó febrero, “ya se sentía la energía que cada año, de esas jóvenes contestatarias que aparecieron en las calles en 2017, con presencias y acciones que perturbaron a todo el mundo. Ya tenemos 4 o 5 años, en una nueva situación, nadie puede dejar de verla.

Realmente, dice, hay una revolución mundial, con la problemática de las violencias machista, porque esas violencias son el resultado de un sistema incapaz de dar respuestas.

“Estoy total y absolutamente motivada, -con lo horrible- del Covid-19, que tiene que ver con la crisis capitalista, la crisis mundial, ambiental por el fracaso de este sistema.

Impresionante, las chilenas, en América Latina llamaron a la huelga, un sector del feminismo que incorpora demandas sociales, llamaron a un encuentro plurinacional, a otros de encuentros, así como una Asamblea trasfronteriza.

A idea de que las feministas no están, por el distanciamiento, que están calladas por la crisis, Josefina Chávez expresa, esto es mundial: las chilenas por ejemplo han desplegado sus propuestas con alianzas, con Suiza, Bélgica, con Ni una Menos de Argentina, y una de Italia, usando las comunicaciones “es increíble –verlas- en vivo y a todo color cómo discuten las italianas y están cada una de ellas” para llamar a la huelga del 8M, se trata de una revolución mundial, una rebelión mundial. Una cosa es la huelga, en respuesta a los cambios en la sociedad y la incorporación de las mujeres a lo largo de muchos años, al ámbito público, lo que las llevó a solidarizarse con otras muchas luchas sociales. Movilización ligada a la expresión pública, alrededor del tema de feminicidio porque éste se engarza con la ineficiencia de la operación de la justicia.

En México, en plena pandemia, “vimos en la toma de la CNDH, que fue un evento nuevo, tiene que ver con esta problemática en la Ciudad de México. Pero, lo mismo sucedió en Colima, en Guerrero, en Guanajuato, en Ciudad Juárez.

Este nuevo feminismo – le llaman de la 4ª ola- tiene una diferencia del que se vivió en los años 70. Hoy el movimiento se expresa en las redes sociales donde es impresionante la cantidad de manifestaciones imposible captar por cúmulo de información de demandas, de denuncias.

Ahí está el ejemplo, en el contexto de la pandemia en México. No se percibió, algo que sorprende: la solidaridad de todas estas mujeres jóvenes, al inventarse y crearse entre sus amigas y colectivas, redes para despensas si no tenían que comer, porque muchas se quedaron sin trabajo, muchas de las jóvenes, hicieron una mercadita feminista en el metro. Y las redes de acompañamiento de aborto, ¿Cómo ayudar a las mujeres que quisieran interrumpir su embarazo? ¿Cómo ayudar a las mujeres? y mandar mensajes inventándose diversas opiniones de creatividad, para las que estaban viviendo violencia en sus hogares. ¿Cómo ayudarlas? ¿Cómo canalizarlas más allá de las instituciones?”

Obviamente el confinamiento social, que colocó en todo el mundo en una situación inédita. Pero en otros países hicieron lo mismo, incluso con más fuerza, por ejemplo en Ecuador o en la zona del Sur, de América latina, donde hay una presencia muy fuerte de comunidades indígenas. Se acuerparon como un nuevo perfil, anticolonial, ambiental, por las desapariciones forzadas, por un nuevo sistema.

Y lo del aborto en argentina, lo ve como “uno de nuestros triunfos, yo festeje. Su movimiento ha sido impresionante,”nunca me imaginé que íbamos a tener la oportunidad de ver en vivo la discusión, en la Cámara de Diputados, con las argumentaciones, a favor y en contra. Eso ha potencializado al movimiento por la información directa, por el acceso al debate político, a la confrontación de ideas, como se quiera valorar, pero son cosas que hay que rescatar. De ello también estarán plagadas las movilizaciones 2021.

México

No es cosa menor, la jornada del 8M en 2020, “para nosotras las mexicanas fue una cosa sorpresiva. “Estábamos en las calles con la sorpresa en la cara, de vernos miles, en una manifestación histórica”, lo que no sucedió nunca lucha de la historia de las mujeres en México, como la lucha por el voto y las sufragistas”. Se olvida, que entonces las mexicanas se pusieron en huelga, hacían candidaturas independientes, y reflexiona. “la memoria histórica es fundamental para que esta generación entienda que tiene todo un acervo de donde abrevar. La

historia de las mujeres, si se piensa, no es parte de la historia oficial. Esa tiene un sesgo de orientación, son miradas patriarcales.

La huelga 2021

Este año –más allá del mero 8 de marzo- se ha planteado una huelga, donde “puedes hacer lo que quieras ese día, este mes, cualquier mujer se puede manifestar desde donde esté, en cualquier país. Si tú te quieres suscribir al llamado de la huelga y lo primero es que no quieras ir a la marcha porque te vas a arriesgar.

Por ejemplo en la Ciudad de México, se está convocando a una marcha y a una huelga, las mandas que son contra las violencias machistas, pero también contra la precarización laboral, acentuada con la pandemia, contra la criminalización de las protestas contra las mujeres, porque estas son prácticamente nuevas, ahora las manifestaciones de las mujeres son reprimidas.

En México las encapsularon en septiembre en avenida Juárez más de cinco horas. ¿Cuándo se había visto eso? Nunca. Creo que hay muchas contradicciones y que la crisis es muy profunda.

Por eso el punto clave de la huelga, otra vez, dicen, 'queremos visibilizar el trabajo que hacemos todas las mujeres en la sociedad, el trabajo de cuidados, organizar la casa, preparar la comida, cuidar a los niños, atender al marido y atender toda la atención emocional', o sea hacemos un trabajo emocional y todo eso reproduce la vida. “Se me hace el planteamiento genial de quienes hicieron esta alianza entre las polacas y argentinas, que llevó a hacer lo de la huelga, pegó. Está aquí otra vez.

Y este nuevo movimiento, en esta temporalidad de revolución mundial, de rebelión mundial ya va a cumplir 5 años. Hoy toca ser inclusivas y reconocer los procesos, también las mujeres zapatistas son de una nueva generación. Son las indígenas que crecieron después del 94 y están abriendo la discusión sobre los machismos.

“La etapa del Feminismo institucional, que no la menciono peyorativamente, porque hay que hacer un análisis profundo. Se perdió la radicalidad”, cuestiona la idea de democracia, se mueve con respeto, con sororidad, con solidaridad, buscando fortalecer la lucha. En México “vimos en 2016 la primavera violeta que para mí fue parte de lo que fuera el MeToo. Ahora hay que reconocer que es una fuerza transformador. Llama a no perder esto de vista.

