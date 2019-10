Juez deja nuevamente en suspenso resolución sobre Santa Lucía

El juez Quinto de Distrito en Materia Administrativa volvió a aplazar la resolución en el sentido de si procede o no levantar las suspensiones que han evitado la construcción del nuevo aeropuerto en la Base Aérea Militar de Santa Lucía.

Pese a que el pasado viernes el juzgado informó que sería este lunes cuando diera su resolución del tema, esto no fue así al no publicar ningún acuerdo sobre el sentido de su resolución por lo que se mantiene en suspenso el inicio o no de las obras del nuevo Aeropuerto.

El viernes pasado el juzgador celebró una audiencia luego que la representación legal del gobierno federal interpuso un recurso de queja que faltaba por resolver a un Tribunal Colegiado.

Foto: cuartoscuro

Ello, luego que el secretario Técnico del Consejo de Seguridad Nacional informó de la imposibilidad para remitir unas constancias solicitadas, después de que el juez le solicitó el inventario de dicha en la Base Aérea de Santa Lucía.

Es de señalar que el colectivo #NoMásDerroches hasta el momento ha promovido 147 demandas de amparo y cuenta con siete suspensiones definitivas, por lo que sera hasta el 30 de octubre cuando el juez decida si le otorga o no un amparo definitivo.

Sus principales argumentos, son que se cuente con la autorización del Instituto Nacional de Antropología e Historia; que se entreguen estudios en materia de seguridad.

Asimismo, que se preserven los avances en las obras del Aeropuerto de Texcoco que inició la administración de Enrique Peña Nieto.