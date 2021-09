Karol Sevilla regresa a la actuación con serie de Disney+

Apenas en noviembre pasado, Karol Sevilla compartía con El Sol de México su interés de dejar la actuación de lado para dedicar su carrera a la música. “Estaba negada, pero aprendí que nunca hay que decir que no porque la vida te sorprende”, dice hoy en una nueva entrevista.

La joven estrella protagoniza junto a Pipe Bueno Siempre fui yo, serie de Disney+ que estrenará este año. En ella interpreta a Lupe, una mexicana que viaja a Cartagena para asistir al funeral de su papá, la estrella de música más grande de Colombia. Pero la sospechosa desaparición de su padre la obliga a entrar a un concurso de música para conocer ese ambiente y descubrir la verdad.

Cine ¿Por qué las historias de Disney sobre China fracasan?

Esta será la segunda participación que Karol Sevilla tenga con Disney luego de su debut actoral con Luna Valente en Soy Luna. Sin embargo, lejos quedará la imagen infantil que la dio a conocer, para traer al frente a un personaje juvenil y con otro tipo de problemas, pues esta fue la razón por la que decidió retomar la actuación como parte de su carrera.

“Como artista es un reto hacer personajes nuevos y diferentes. Desde chica me ha gustado actuar y en mi vida lo he defendido a capa y espada. Hubo un punto donde me desesperé porque todo el tiempo hacía el mismo personaje, pero por ahora, ya acabé la serie y estoy ansiosa con el resultado”.

En el último año, Karol Sevilla ha trabajado por quitarse la etiqueta de ser una artista infantil. Y ahora con 21 años busca acercarse a otro tipo de público, lo cual ha logrado paso a paso con su faceta como cantante, donde ha tenido que definir con mayor claridad su camino a seguir.

“El reto es darte a conocer con el público que quieres. Es complicado sobre todo dejar al público chiquito. Hay que poner en la balanza que para ellos como para el público que te está conociendo y para mí misma, es todo un proceso. Y yo quiero ir poco a poco, porque no tiene que ser un cambio drástico”.

Hace dos meses lanzó su tema Nadie te entiende, una canción sobre un amor no correspondido en laque combina el ritmo urbano con un colorido estilo juvenil. La evolución en su imagen, pero también en su voz, es resultado de su máxima como artista, la idea de estar siempre innovando.

“Cuando haces una canción no sabes cómo va a ir, siempre está la incertidumbre. Por suerte a la gente le gustó mucho este sencillo, se fue hacia el K-pop que ahora está de moda y creo que eso llamó la atención. Es divertido hacer cosas nuevas, pero sobre todo compartir el mensaje de no quedarte en tu zona de confort, sino tratar de ir más allá siempre”.

Karol estrenará en vivo esta canción durante los Kids´ Choice Awards México 2021 que serán transmitidos por Nickelodeon el próximo martes 7 de septiembre a las 20:00 horas. Será la primera vez que se suba a un escenario para cantar en directo después del año y medio que la pandemia la alejó de los reflectores.

“Va a ser algo muy parecido al último videoclip que hice, muy colorido. La propuesta que me hicieron los Kids´ Choice Awards es muy de color rosa, muy del mundo donde vivo y estoy emocionada porque la gente lo vea y le guste”.

La cantante advierte que los organizadores le han dado luz verde para hacer sobre el escenario todo lo que tiene en mente: “Así que me estoy yendo como gorda en tobogán”, bromea con su característica energía positiva.

“El look que tenemos pensado va a ser algo muy loco y muy relacionado a lo que son los Kids´ Choice Awards: color, diversión, slime, alocada totalmente. Estoy emocionada de regresar a los escenarios y cantar este sencillo por primera vez”.

La edición 2021 de los Kids´ Choice Awards tendrá a otros invitados musicales como Piso 21 y Matisse. La ceremonia será presentada por los hermanos Skabeche y Fede Vigevani y podrá seguirse en el canal y las redes de Nickelodeon Latinoamérica, además de la plataforma gratuita de Pluto TV.