La corrupción es un tema ético-cultural y es algo que se puede cambiar, concluyen especialistas

De los 34 países que integran la Organización para la Cooperación y Desarrollo (OCDE), México, es el último en materia de transparencia. Es un tema ético-cultural, pero no está en nuestro ADN, así lo dijo Fernando Sentíes Palacios, presidente de Amitai en la presentación del estudio “Tendencias de Honestidad en Latinoamérica”

“Para poder cambiar eso se necesita voluntad política. Singapur hace 50 años estaba igual o peor que México en temas de corrupción y hoy es el segundo país más transparente del mundo. De que se puede, se puede cambiar. No está en nuestro ADN, no estamos condenados a ser corruptos, no somos corruptos”, dijo a El Sol de México.

Por su parte, la doctora Mariana Cendejas Jáuregui, investigadora en los proyectos de la Iniciativa de Transparencia y Anticorrupción de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del TEC de Monterrey CDMX, añadió que esta situación se debe a un tema sociopolítico.

“En México vivimos un grave problema con el tema de la división de poderes. El Senado de la República, el presidente López Obrador, es decir, tanto el Ejecutivo como el Legislativo desprecian las órdenes del Poder Judicial.

“No respetan la Constitución. Como el presidente sabe que no tiene y no le alcanza para hacer una reforma constitucional, dice que no pasa nada y no acatan los mandamientos judiciales; pero sí debemos hablar de estos temas”, abundó.

Del mismo modo, Cendejas Jáuregui aseguró que el mandatario no ha apoyado o impulsado el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) y en su lugar, ataca a las instituciones que lo conforman.

“Todos sabemos de la relevancia del acceso a la información, no para combatir corrupción. La transparencia no combate por sí misma la corrupción, pero la expone. A través del acceso a la información, se ha conocido de muchísimos casos de corrupción, pero qué pasa también después: las Fiscalías están cooptadas hoy todavía por el poder político

"Entonces, nuestra procuración de justicia claro que cojea. Sí no tenemos Fiscalías eficaces, comprometidas, independientes, autónomas, que realmente estén preocupadas por combatir, perseguir, investigar y en su caso sancionar que se castigue la corrupción, nos quedamos en los dichos", añadió.

Asimismo, Mariana Cendejas Jáuregui aseguró que la Fiscalía General de la República (FGR) está "totalmente cooptada" por el presidente y que la solución a la problemática que se plantea es que "tengamos legisladores medianamente sensatos. Sí bien no dejan de ser políticos y pertenecer a un partido, eso lo podemos entender, pero lo que pasa con el retraso en el nombramiento de los consejeros del INAI ya es escandaloso".

Por último, precisó la doctora Cendejas que "nuestros propios senadores mandan ese mensaje de falta absoluta de respeto al Poder Judicial. Este desprecio a la ley, al Estado de derecho y al Poder Judicial, yo no lo había visto nunca".