La educación es el origen de la lucha social en donde participé: Sheinbaum

“Para mí, la educación es el origen de la lucha social en donde participé”, afirmó Claudia Sheinbaum, virtual presidenta electa de México, quien remarcó su postura de que los servicios educativos no son una mercancía, ni un privilegio, por lo que tienen que ser garantizados por el Estado.

Al supervisar las Universidades “Benito Juárez”, en Tlaltizapán de Zapata, Morelos, Sheinbaum Pardo recordó que fue a los 15 años que ingresó al Colegio de Ciencias Y Humanidades (CCH) Sur, de la UNAM, cuando comenzó a cuestionarse la cantidad de estudiantes rechazados de las escuelas públicas.

“Cuando entré al CCH, a la preparatoria, había un movimiento de jóvenes que se llamaba Movimiento de Rechazados que me conmovió (...) me pregunté por qué yo tengo derecho de entrar a la preparatoria y hay otros jóvenes que no tienen ese derecho (...) participé en ese movimiento aún cuando yo había entrado al CCH”, explicó.

“Después nos tocó participar en otro movimiento, el del Consejo Estudiantil Universitario. Entonces querían que la Universidad Nacional tuviera cuotas, tuviera colegiaturas y nos movilizamos los estudiantes, y entonces decíamos algo que siempre hemos defendido: las cuotas en una universidad convierten la educación en una mercancía y además la convierten en un privilegio”, agregó.

En compañía del jefe del Ejecutivo federal, Claudia Sheinbaum se comprometió con la continuidad de las Universidades “Benito Juárez” para abrir más espacios a jóvenes estudiantes de manera gratuita.

Entre sus propuestas, la exjefa de Gobierno capitalino también contempla llevar a nivel nacional las Universidades Rosario Castellanos y las Universidades de la Salud, así como impulsar la ciencia y las humanidades mediante la creación de una nueva Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación.

“Vamos a seguir defendiendo estas universidades (...) vamos a seguir fortaleciendo y ampliando el derecho a la educación del pueblo de México. Educación gratuita, humanista, científica”, subrayó.

Por su parte, el mandatario Andrés Manuel López Obrador, reconoció que su gobierno se quedó "corto" en el otorgamiento de becas estudiantiles, por lo que celebró la intención de Sheinbaum Pardo para impulsar becas universales a todos los niveles educativos. Según lo previsto por la virtual presidenta electa, en 2025 los apoyos económicos iniciarán en el nivel secundaria para todos los estudiantes.

López Obrador remató que no está en contra de la educación de carácter privado. Afirmó que quienes tienen dinero para pagarla, está bien y no obstante enfatizó que el gobierno tiene la obligación de garantizar la educación pública y gratuita en todos los niveles.