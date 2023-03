La foto del supuesto aluxe publicada por AMLO llega a medios de EU

El pasado 25 de febrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador publicó en sus redes sociales una imagen en la que aseguraba que habían captado a un aluxe durante las construcciones del Tren Maya en Quintana Roo.

A través de su cuenta oficial de Twitter, el mandatario aseguró que un ingeniero de la obra había tomado la fotografía y la comparó con otra, donde se observa una escultura en Ek Balam de lo que parece un aluxe, que representa a un espíritu travieso de los bosques según la tradición maya.

Sí, Andrés, un ingeniero hace tres días tomó una foto que hace las rondas en Nuevo León desde febrero de 2021 y en Tailandia desde diciembre de ese año.



Das pena, mucha pena... y el país más... Si te lo crees, eres tonto... si sabes que mientes, eres malévolo... pic.twitter.com/dqyR9Ywe3z — Mauricio Schwarz🇺🇦 izquierda transgénica nuclear (@elnocturno) February 25, 2023

La imagen se volvió viral y causó tal revuelo que ahora medios en Estados Unidos la han retomado para hablar sobre el tema pues en redes sociales hubo internautas que desmintieron al presidente asegurando que esa foto se había en febrero de 2021.

En aquella ocasión, se hablaba sobre que la misteriosa figura era una bruja que había sido vista en Nuevo León.

Algunos medios que hablaron sobre el tema fue The Washington Post y The New York Times, incluso éste último destacó que era la primera vez que incluía la palabra "aluxe" en su sitio.

Así fue como ambos periódicos hablaron sobre el tema de AMLO y el aluxe. | Fotos: The Washington Post y The New York Times

James Corden y Stephen Colbert hablan del aluxe

Además, hubo programas en EU como The Late Late Show de James Corden y The Late Show con Stephen Colbert, que se burlaron de los señalamientos del presidente sobre el supuesto aluxe.

"Esto es prueba viviente de que es un elfo mítico, no puede ser otra cosa.

"Voy a decirlo: ni siquiera estoy enojado, esto es exactamente lo que pienso que los políticos deberían estar haciendo. No quiero a Joe Biden hablando sobre la inflación, quiero a la CIA encontrando a uno de estos.

"Por qué reportar algo así ahorita, la Navidad ya terminó, los Elfos ya no están aquí, por lo menos hasta Halloween", dijo Corden de manera sarcástica.

Posteriormente, uno de sus músicos comparó a la figura que aparece con un jawa de Star Wars

"Yo creo que es un insulto para los jawas, porque creo que es más un jawa que otra cosa", señaló el músico.

Por su parte, Stephen Colbert también se rió de la declaración de AMLO y a modo de broma, mostró un video editado del presidente, donde supuestamente da una conferencia sobre el aluxe.

"El avistamiento del Elfo es la más grande declaración sobre lo sobrenatural que un presidente ha hecho en el mundo.

"Lopez obrador asegura que la foto fue tomada hace tres días, pero bueno, él es el presidente de México, no yo. Quien soy yo para juzgar.

"¿Así es como los elfos se ven en México? Si es así no quiero probar sus galletas a sabor demonio", concluyó el conductor.