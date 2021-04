Estos son los movimientos ecológicos que apoya la mexicana Xiye Bastida

Xiye Bastida acaparó las miradas mundiales durante la Cumbre de Líderes sobre el Clima, convocada por el presidente estadounidense, Joe Biden, al reprender duramente a los presentes por su falta de ambición para contener la crisis climática, es cofundadora de la iniciativa Re-Earth, organización que colabora con el famoso movimiento Fridays For Future (FFF).

Re-Earth es una campaña que el 22 de abril de 2020 movilizó a miles de personas para que participaran en diversas protestas digitales a nivel global en contra la crisis climática, donde le pidieron a cada participante que realizara dos propuestas climáticas, una individual y otra sistémica, para el Día de la Tierra.

Ahora, de acuerdo con su portal web, la iniciativa está enfocada en hacer cambios a través de las promesas que recibieron y llevar el movimiento climático a un punto accesible para todos. “A través de campañas y contenido educativo, la iniciativa Re-Earth trabajará hacia un futuro justo y habitable”, señalan.

Además, Xiye participa en el movimiento Fridays For Future o FFF, movimiento global de huelga climática que comenzó en agosto de 2018 cuando Gretha Thunberg, una joven de nacionalidad sueca que, con tan solo 15 años, comenzó sola una huelga escolar por el clima frente al Parlamento Sueco, acción que desembocó en el movimiento que es hoy y que reúne año con año a millones de estudiantes y activistas de todo el mundo en protesta.

What a pleasure to introduce @xiyebastida of @fridays4future at the #LeadersClimateSummit today. Xiye is an inspiration to us all as we work together to leave a better planet for the generations that will follow us. pic.twitter.com/dDFWSs6Fik — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) April 22, 2021

La coincidencia entre Gretha y Xiye radica en que ambas son jóvenes activistas comprometidas con el medio ambiente, solo que la primera centra sus esfuerzos en hacer que la sociedad escuche a la comunidad científica, mientras la segunda se centra en los indígenas.

La razón radica en su origen. Su padre Mindahi, de la comunidad otomí-tolteca, y su madre Geraldine, de nacionalidad chilena, son unos activistas ambientales que tuvieron que emigrar de San Pedro Tultepec, Estado de México, luego de tres años de sequía y una fuerte inundación que azotó la localidad en el año 2015.

Debido a eso la familia se mudó a Nueva York, donde Xiye pudo conocer los estragos ocasionados por el huracán Sandy en 2012, lo que provocó que años más tarde se uniera al FFF logrando movilizar en 2019 a al menos 600 compañeros de su escuela, quienes se unieron a la huelga mundial por el clima.

Hoy Xiye se describe a sí misma como una activista por la justicia climática que, con tan solo 19 años de edad, logró presentarse en el mismo podio que diversos líderes mundiales, entre ellos el presidente Andrés Manuel López Obrador, para criticar su falta de compromiso.

Revuelo por Xiye

La participación de Xiye en la cumbre climática sigue retumbando en redes sociales y ha generado todo tipo de reacciones, pues para un gran sector de la sociedad mexicana, el mensaje de la joven fue más directo que el del propio presidente Andrés Manuel López Obrador.

Escuchemos a @xiyebastida Escuchemos a la juventud y hablemos de estos temas. La política tiene que ser esto - hablar de esto - convertirse en esto. Organicémonos y cambiemos este formato de “desarrollo” extractivista - colonialista - que hemos heredado. https://t.co/N3A5oRHYDR — Gael García Bernal (@GaelGarciaB) April 23, 2021 Escuchemos a @xiyebastida Escuchemos a la juventud y hablemos de estos temas. La política tiene que ser esto - hablar de esto - convertirse en esto. Organicémonos y cambiemos este formato de “desarrollo” extractivista - colonialista - que hemos heredado. https://t.co/N3A5oRHYDR — Gael García Bernal (@GaelGarciaB) April 23, 2021 Esta joven activista mexicana @xiyebastida quien sorprendió por su participación en la Cumbre Climática tiene toda la razón: el discurso de @lopezobrador_ fue muy malo pero es que no hay nada que presumir en la 4T en materia ambiental https://t.co/5iGSsW0vWX — Maricarmen Cortés (@mcmaricarmen) April 22, 2021 Si hubo una mexicana que destacó en la #CumbreClimática y nos llena de orgullo: @xiyebastida 👏👏👏



pic.twitter.com/rEGX6VVAlF — Juan Carlos Flores A (@floresaquino) April 23, 2021 Vacío que dejó AMLO en cumbre climática con propuesta fuera de agenda de siembra de árboles en CA y visas para migrantes, lo llenó Xiye Bastida, activista 🇲🇽que acaparó la atención con llamado a reconocer el fin de los combustibles fósiles. Hoy @elalbertomedina @ProyectoPuente — Dolia Estévez (@DoliaEstevez) April 23, 2021 Felicidades @xiyebastida qué orgullo que representes a la juventud ecologista de México. https://t.co/v0feIFfjAU — Genaro Lozano 🌈 (@genarolozano) April 23, 2021

Durante su conferencia mañanera, el mandatario resaltó la participación de la joven, aunque criticó que fuera buscada por un medio nacional para una entrevista donde se posicionara en su contra.

"Cuando yo escuché la vi muy centrada, pero lo que querían era el pleito", expresó.

Al presidente @lopezobrador_ le interesó el discurso de la joven activista mexicana @xiyebastida peeeero además de resaltar su mensaje, criticó su entrevista con @Reforma



Y por si lo dudaban, dice que no ignoró la Cumbre de Líderes sobre el Clima. pic.twitter.com/ve1vSryndL — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) April 23, 2021

En diversas entrevistas, la joven ha cuestionado las políticas ambientales de la actual administración, por lo que algunos tuiteros afines a la 4T han intentado desacreditarla cuestionando su origen mexicano.

¿Cuál fue el poderoso discurso de Xiye?

"Yo no quería venir aquí y leerles nuestras preocupaciones y demandas, porque si hubieran estado escuchándonos, ya sabrían cuáles son", fue como inició su discurso, hoy mundialmente conocido.

Pidió reconocer que "la crisis del clima es el resultado de quienes perpetúan y mantienen vivos los sistemas dañinos del colonialismo, la opresión, el capitalismo y el 'greenwashing'", como se conocen las estrategias de empresas y marcas que se promocionan como verdes o ecológicas sin serlo realmente.

"La mayoría de los líderes que hay en esta cumbre son del norte global, que históricamente ha perpetuado estos sistemas. Las comunidades más afectadas, las que han quedado desplazadas por sequías, inundaciones, incendios, fracasos en cosechas y abusos de derechos no están bien representadas aquí", denunció.

Bastida pidió dejar de programar cumbres "sobre lo que tiene que cambiar", porque las soluciones están claras y solo queda "implementarlas"; asumir el problema como una cuestión de "justicia social" y entender que, para impulsar el desarrollo de las grandes potencias, se han creado "zonas de sacrificio" en el sur del planeta y en comunidades "negras y latinas" en el norte.

"Nos dirán una y otra vez que (los jóvenes activistas) somos poco realistas y pocos razonables. Pero, ¿quién está siendo poco realista y poco razonable con estas supuestas soluciones sin ambición?", cuestionó.

"Ustedes son los naífs, si creen que podemos sobrevivir a esta crisis con la forma de vida actual. Ustedes son los pesimistas, si no creen que tenemos lo que hace falta para cambiar el mundo", agregó.

"Es hora de que dejen de darnos las gracias por ser activistas", dijo Bastida, justo antes de que el secretario de Estado estadounidense le agradeciera haber "añadido su poderosa voz" a la Cumbre de Líderes sobre el Clima.