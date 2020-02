La Prensa refrenda su compromiso con los lectores

La Prensa refrenda su compromiso con su público y darle voz a ese tipos de problemas que nos lastiman.

En su editorial de este viernes, La Prensa señala que a lo largo de 91 años ha sido testigo de sucesos que han hecho evolucionar a México.

Esto, asegura, a través de su fiel narrativa que es el retrato de lo que acontece día con día, “de los asuntos que interesan e importan a los mexicanos”.

Destaca que la causa de que en sus páginas se reflejen con crudeza los hechos que marcan a los ciudadanos es porque hacen”honor a su tradición de contar lo que otros callan.

Puesto que esto es aquello que la autoridad prefería no contar, no saber, no reconocer.

Incluso, destaca que las fallas en el sistema de justicia, en muchos casos, son subsanadas por la presión social generada a partir de estas publicaciones.

“En más de una ocasión las investigaciones policiacas tuvieron un buen fin e hicieron justicia gracias al apoyo y visibilidad de los casos tratados en la nota roja”.

Además, La Prensa menciona que su participación e influencia la ha conseguido gracias a sus numerosos lectores, lo que le permitió modificar el marco jurídico en áreas que eran invisibles como la tipificación del feminicidio o las investigaciones hechas con perspectiva de género.

“Aquí se registran. Se hacen reales en la discusión en esos núcleos que las redes sociales no cubren ni confirman”.

Son aquellos casos policiacos de gran calibre como el crecimiento del crimen organizado, su combate desde las instituciones del Estado mexicano, historias que relatan la trata de mujeres, linchamientos a estudiantes indefensos, asesinos seriales o los ajusticiamientos políticos en la época de la guerra sucia, incluso los relatos sobre la guerrilla en México, se han narrado desde las páginas de La Prensa.

Sin embargo, señala que también acepta equivocaciones y sabe escuchar, “La Prensa hace periodismo y está abierta a la discusión”.

“Es tradición y seguirá demostrando que el oficio del periodista de nota roja también aporta a esta sociedad que sigue negando que la violencia y los riesgos son parte de la realidad de los que andamos a pie todos los días por estas peligrosas calles que nadie quiere pisar”.

Asimismo destaca que a través de los años ha modificado lenguajes y ajustado coberturas de acuerdo a los lineamientos legales, pero “entendemos que no ha sido suficiente y hemos entrado a un proceso de revisión más profunda”.

La Prensa asegura que trabajan en los cambios mencionados por lo que “habremos de acercarnos a actores sociales que nos aporten ideas y que validen cada decisión que tomemos”, concluye.

El compromiso de informar queda intacto. Nos debemos a nuestros lectores y seguiremos avanzando