Semana mundial de la lactancia: los retos que enfrentan las madres para amamantar

Durante agosto, para ser más precisos, del 1 al 7 de agosto se celebra en más de 170 países la Semana mundial de la lactancia materna, esto a manera de incentivar una práctica que beneficia en diversos aspectos su vida, determinando en gran parte su calidad de vida y el desarrollo del infante.

De acuerdo con la UNICEF, en México sólo uno de cada tres bebés, equivalente al 28.6 por ciento, recibe leche materna como alimento exclusivo hasta los 6 meses. Con frecuencia, las madres se ven influenciada por la exposición de las madres a la publicidad no ética de la industria de fórmulas infantiles, así como la falta de apoyo de los sistemas de salud.

A esto hay que sumarle la carencia de espacios adecuados para amamantar en el trabajo, lo que lleva a muchas madres a adoptar las fórmulas lácteas como alimento para sus hijos.

Retos que afrontan madres

Las madres tienen que enfrentar varios obstáculos en la crianza de sus hijos, uno de los más importantes es la lactancia en el trabajo. Debido al nulo apoyo que reciben las mujeres, la mayoría de ellas no tiene opción más que amamantar de manera temprana. Incluso algunas jamás amamantan por el miedo a abandonarla más adelante cuando se reincorporen al trabajo, formal o no. Sin embargo, las mujeres como los hombres no deberían ser forzadas a escoger entre su salud o la de sus hijos y su independencia económica, señala la Mariana Colmenares Castaño, consultora de lactancia.

“Está bien establecido que ofrecer tiempo para la lactancia en las mujeres trabajadoras es una de las políticas más importantes para facilitar a las mujeres continuar con su habilidad para amamantar. Además, favorece a las empresas al reducir el ausentismo de las mujeres por menos enfermedades en los hijos, menos gastos en medicamentos y hospitalizaciones, mujeres con mejores niveles de salud, con mayor sentido de pertenencia, entre otras, y además se ha encontrado un retorno a la inversión de tres dólares por cada dólar invertido en estos programas de apoyo”, indica Castaño.

El acceso a un lugar donde amamantar y gozar de salud integral es un derecho universal, por tanto, señala Castaño, debería haber políticas públicas enfocadas a garantizar apoyo a las madres y sus bebés.

“La educación y el fomento de la lactancia materna por parte de los empleadores puede favorecer un incremento en las tasas en esta práctica, tan baja en México, en el que sólo 14.4 por ciento continúa amamantando de manera exclusiva a los seis meses”, agrega la consultora

En la esfera social en México, algunas madres sienten vergüenza por amamantar en público a sus hijos, ya que en el espacio público está dominado por los hombres y culturalmente se sexualiza el gesto de amamantar lo que hace sentir incómodas a las mujeres.

Desde 1970 organismos internacionales como el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) han trabajado en la mejora de los índices de lactancia, señalan las doctoras Sofía Charvel Orozco y Fernanda Cobo Armijo.

En México, la Ley Federal del trabajo, las leyes de los Institutos de Seguridad Social, las Normas mexicanas, entre otras, han intentado proteger a las madres lactantes en el ámbito laboral a través de la creación de descansos para lactar, reducción de la jornada laboral, licencia de maternidad, y la obligación del empleador de brindar a las madres un lugar higiénico para alimentar a sus hijos o realizar la extracción de leche.

No obstante, es bien sabido que los empleadores recurren constantemente en el incumplimiento de los derechos laborales de las madres, esto lo hacen sin saber que la lactancia “traería beneficios de salud para sus empleadas e hijos lo cual se traduciría en rendimientos económicos positivos”, concluyen las investigadoras.

Beneficios de la lactancia

Entre las bondades que tiene la lactancia materna durante las primeras horas de vida y hasta los seis meses es que previene en gran medidad la desnutrición infantil, incluidas la emaciación y la obesidad.

Así mismo, los infantes amamantados tienen menos riesgo de morir durante el primer año de vida a diferencia de los bebés que no lo son.

Además, proporciona todos los nutrientes y la hidratación necesarias, ya que la lactancia materna ayuda a prevenir infecciones gastrointestinales y respiratorias, obesidad, diabetes, leucemia, alergias, cáncer infantil, hipertensión y colesterol alto, pudiendo contribuir a prevenir la infección por COVID-19.

La leche materna, como es un alimento producido naturalmente está compuesta de millones de células vivas como glóbulos blancos, que refuerzan el sistema inmunológico; contiene citoblastos, los cuales promueven el desarrollo y curación de órganos; contiene proteínas que protegen las neuronas cerebrales; y tiene aminoácidos y azúcares que protegen la flora intestinal del bebé.

Las niñas y los niños que son amamantados, tienen menores riesgos de mortalidad en el primer año de vida que quienes que no lo son.

Del lado de la madre, las ayuda a su recuperación física, ya que disminuye los riesgos de sufrir una hemorragia después del nacimiento y ayuda a sobrellevar la depresión post- parto; también contribuye a disminuir las probabilidades para desarrollar cáncer de ovario, cáncer de mama, diabetes tipo II, hipertensión, ataques cardíacos, anemia y osteoporosis; y por si fuera poco ayuda en el cuidado del medio ambiente, al no generar desechos contaminantes.