Lanzan alerta en nueve estados por robo de fuente radiactiva en la CDMX

La Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación (Segob), alertó a las Unidades Estatales de Protección Civil de 10 entidades federativas por el robo de una fuente radiactiva que puede ser peligrosa para la salud humana, si se extrae de su contenedor.

La fuente radiactiva que fue robada en la colonia Los Alpes, delegación Álvaro Obregón, en la Ciudad de México, se encuentra dentro de un contenedor marca Industrial Nuclear Co., modelo IP-100 con número de serie 7348.

⚠️Se activa #Alerta por robo de #FuenteRadiactiva en #CDMX #EdoMéx #Morelos #Hidalgo #Tlaxcala #Puebla #Guerrero #Michoacán #Querétaro y #Veracruz. Si la ves, no la abras y repórtalo al 911. https://t.co/8mlxrqK0oe pic.twitter.com/O2F6wF5lgV — Luis Felipe Puente (@LUISFELIPE_P) 9 de julio de 2018

Por ello, el alertamiento se emitió a la Ciudad de México, además de los estados de México, Morelos, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Guerrero, Michoacán, Querétaro y Veracruz; así como a las Instancias Federales de Seguridad Nacional integrantes del Sistema Nacional de Protección Civil.

La Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias (CNSNS) confirmó a la Coordinación Nacional de Protección Civil de la Segob, que el robo se suscitó el viernes 6 de julio, a las 15:00 horas.

Mientras que Protección Civil precisó que la fuente es de bajo riesgo, sin embargo puede ser peligrosa para las personas si no se maneja en condiciones de seguridad o no se protege desde el punto de vista físico, dado que podría causar lesiones permanentes a quien la manipule o esté en contacto con ella durante unas horas.

Además, "si el material no se encuentra en su contenedor, representa un riesgo importante para la salud; sin embargo, dicha fuente no es peligrosa si no se extrae de su blindaje", se informó en un comunicado.

La Coordinación Nacional de Protección Civil dio a conocer que se encuentra en plena coordinación con el Gobierno de la Ciudad de México y las instancias federales para la realización de acciones de búsqueda y medidas preventivas.

Por lo anterior, junto con la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias, recomendó a la población no manipular el contenedor donde se encuentra la fuente, ni permanecer cerca del mismo, sin antes haber recibido instrucciones por parte de la referida Comisión.

Además, se deberá establecer un perímetro de seguridad y resguardo de cinco metros y, notificar el hallazgo de inmediato a la autoridad de orden federal.

De igual forma se solicita a la población levantar un registro de las personas (civiles y primeros respondedores) que pudieron haberse ubicado dentro del radio de seguridad (nombre, dirección y teléfono de contacto).

Adicionalmente, se deberá reportar el hallazgo del equipo o de las fuentes radiactivas al número de emergencias: 911 y/o a la Comisión Nacional de Seguridad al 088.

Quienes así lo deseen podrán llamar a la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias a los teléfonos 01 800 111 3168, 045 (55) 9199 8799, 045 (55) 5415 2918, 045 (55) 2729 9726.

El Centro Nacional de Comunicaciones de Protección Civil, también recibe llamadas de auxilio en los teléfonos 01 800 00 413 00, 01 (55) 5128 0000, extensiones 37807, 37811, 37812, 37428, 37422.

Para mayor referencia, se puso a disposición la imagen del equipo que contiene la fuente radiactiva, para que la gente lo identifique.



