Lanzan convocatoria de compra de insumos para consultorios del ISSSTE, Marina y GN

A punto de concluir el año, la Secretaría de Salud lanzó la convocatoria para comprar casi siete millones de piezas en medicina y más de dos millones de insumos médicos que irán a los consultorios y derechohabientes del ISSSTE, de los hospitales de la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional.

La convocatoria en esta fase, para las farmacéuticas nacionales e internacionales, es para entregar la cotización de precio y cantidades a surtir.

El estudio de mercado plantea la compra total de 170 claves de medicamentos y 74 de material de curación.

El gobierno de la 4T pidió a las empresas presentar no solo la cotización por producto, sino también la documentación que respalde derechos de autor, registro ante el IMPI y autorizaciones de registro sanitario.

Entre los medicamentos que se comprarán en cantidades más altas serán miconazol en crema con hasta 252 mil 900 tubos, pantoprazol con hasta 160 mil 800 cajas, tabletas de ibuprofeno con 133 mil 516 piezas o naproxeno con 122 mil 559 piezas.

Mientras que de insumos las mayores cantidades son de guantes de nitrilo, guantes para cirugía, jeringas y gorros.

Son casi 600 mil guantes de distinto tipo que se comprarán, lo mismo que jeringas, 55 mil cepillos dentales, ocho mil botas quirúrgicas y siete mil 300 láminas de algodón.

El viernes el Gobierno de la 4T publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un Acuerdo en el que ahora los laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex) se van a encargar de la compra y distribución de medicamentos e insumos para las siete instituciones en donde se brindan servicios de salud: IMSS, ISSSTE, el programa sustituto del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), los que ofrecen las secretarías de salud en las entidades, los de Marina y el Ejército, así como la Guardia Nacional.

Con ello en un plazo de 15 días deberá emitir los lineamientos para realizar el proceso de compra, y previo a ello la 4T, a través de la Secretaría de Salud, lanzó el estudio de mercado para la adquisición de 9.1 millones de medicinas e insumos.

Como lo dio a conocer El Sol de México esta es la quinta ocasión que se cambia el proceso de compra por parte del Ejecutivo, la primera fue retirar al IMSS esa responsabilidad y encargar esa tarea al Insabi, ante la imposibilidad de abastecer a todas las instituciones se acordó incorporar a la Oficina de Servicios para Proyectos de Naciones Unidas (UNOPS). Solo que en este último se compraron casi seis de cada diez fármacos.

El resto se compraron por separado por cada una de las instituciones. Ello orilló a que la Secretaría de Salud retomara directamente la responsabilidad y, aunque lanzó la convocatoria de estudios de mercado y realizó incluso una compra bianual, para 2023-2024, no se logró el abastecimiento total y se dio continuidad a la compra directa y en su mayoría sin licitación, por parte de las instituciones de salud.

Tras la desaparición del Insabi, el gobierno de la 4T ahora encargará esa labor a Birmex. Sin embargo, a la par lanzó la convocatoria para que tres de las instituciones: ISSSTE, los de la Secretaría de Marina y los servicios de la Guardia Nacional obtengan medicinas e insumos que se requieren en el primer nivel de servicio a la población.

El oficio número UAE-CA-381-2023 de la Coordinación Administrativa de la Unidad de Análisis Económico, de la Secretaría de Salud, se justifica el procedimiento de contratación consolidada para la adquisición de medicamentos, material de curación y demás insumos asociados para la salud, “garantizando las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes”.

Los interesados, proveedores nacionales e internacionales, tuvieron hasta el pasado martes a las 18 horas para presentar sus cotizaciones, es decir, la oferta de precio y participación.

En el detalle se deberá precisar el precio unitario en moneda nacional y el costo sin IVA deberá estar vigente en 60 días.

Para el caso de las patentes se deberá citar la gaceta de la Propiedad Industrial que lo avale, indicar el número del registro sanitario y detallar los beneficios adicionales en la oferta.

Andrés Castañeda, de Cero Desabasto, dijo que como en otros procesos la compra dejó varias claves desiertas y ahora con el cambio de modelo vuelve a generar muchas dudas, lo que genera falta de confianza en el proceso, por lo que el IMSS y el ISSSTE, como los más importantes sistemas, está comprando lo que no se logró en el consolidado.

Explicó que en las licitaciones grandes, “estos medicamentos que no son de patentes, en los que hay muchos proveedores e implica grandes volúmenes, si no hay una licitación bien hecha, quedan desiertas esas partidas debido a que los precios deben ser bajos y eso hace que no le salga bien a los productores y no le entran”.

Reconoció que dejar desiertas las ofertas en grandes volúmenes también se usa como una estrategia de las empresas para presionar en los precios.

Eso se alimenta de la “falta de claridad y certidumbre. Por ejemplo, si se le pide a una empresa que en tres meses entregue cien mil diclofenacos puede decir que no tiene capacidad de producción y su empresa podría hacerlo, pero con una programación, pero eso es consecuencia de la falta de continuidad y claridad”.

El representante de la organización civil señaló que “por ello es más fácil que cada empresa compre de a poquito”.