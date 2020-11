Las autoridades de Quintaba Roo se lavan las manos: Martha Tagle

La diputada federal de Movimiento Ciudadano, Martha Tagle, acusó que las autoridades de Quintana Roo "se lavan las manos", luego de los hechos violentos registrados en Cancún durante una manifestación feminista.

Esta tarde, policías municipales de Cancún lanzaron disparos al aire para dispersar una protesta contra feminicidios frente a la Fiscalía General del Estado, en donde realizaron pintas y quema de papel.

▶️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

🚨#ÚLTIMAHORA: Distintos reportes indican detonaciones de armas de fuego dentro del Palacio Municipal de #Cancún, luego de que colectivos feministas entraran a las instalaciones para exigir justicia por los feminicidios. En un momento más información.

📸 Paola Chiomante. pic.twitter.com/m5mzhO2TKi — Novedades de Q.Roo (@novedadesqroo) November 10, 2020

Dos periodistas que cubrían las protestas resultaron con heridas de bala. Se trata de Roberto Becerril, de La Verdad, quien recibió un impacto en el hombro, y Cecilia Solis, de Radio Turquesa, con un balazo en un pie. Ambos fueron trasladados a un nosocomio para su atención.

Ante los hechos, Mara Lezama, presidenta municipal, Alberto Capella Ibarra, secretario estatal de Seguridad Pública y el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González reprobaron la violencia registrada y se deslindaron del actuar de la policía.

Lo acontecido en Palacio Municipal de Benito Juárez es en todos sentidos inaceptable. Estoy ordenando una investigación interna y poniendo a disposición de la Fiscalía del estado toda la información para que haga lo propio. Con transparencia estaremos informando el resultado. — Alberto Capella (@kpya) November 10, 2020 Repruebo enérgicamente la represión contra manifestantes. pic.twitter.com/57xkw4sqVR — Mara Lezama (@MaraLezama) November 10, 2020 Reprobamos todo acto de violencia. En mi carácter de presidente municipal jamás ordenaré ningún tipo de represión en contra de la ciudadanía. He dado instrucciones precisas para que se realicen las investigaciones correspondientes.



¡No a los actos vandálicos ni a la represión! — Mara Lezama (@MaraLezama) November 10, 2020 Repruebo los actos de violencia que se dieron en Cancun esta noche. Repruebo totalmente la intimidación y agresión contra las y los manifestantes. Di instrucciones precisas de NO agresiones y NO armas en las marchas que se darían el día de hoy. — Carlos Joaquín (@CarlosJoaquin) November 10, 2020

"Ahora resulta que todas las autoridades de Quintaba Roo se lavan las manos y nadie ordenó la represión violenta de las manifestantes en Mpio. Benito Juárez. Es el colmo", escribió Martha Tagle en Twitter.

Exigió que se liberen a las personas detenidas durante la manifestación contra feminicidios, se realice una investigación y se sancione a los responsables.