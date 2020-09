"Las familias van a decidir", dice Luisa María Alcalde sobre Pasta de Conchos

A cinco días del nuevo encuentro en Palacio Nacional del Jefe del Ejecutivo con las familias de los 65 mineros fallecidos en la mina Pasta de Conchos, en el municipio de San Juan Sabinas, Coahuila, el 14 de septiembre, este miércoles la titular del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde, realizó una visita en la que les reiteró las opciones presidenciales.

“Esperamos que finalmente pueda tomarse una determinación, para ver si seguimos adelante para que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) haga los estudios específicos, a sabiendas de cómo se va a hacer este rescate, o la decisión de no hacerlo”.

Sociedad En octubre inicia el rescate de cuerpos atrapados en Pasta de Conchos

“Y que el Presidente pueda firmar un decreto para que no se vuelva a explotar esta zona y que se pueda poner ahí un panteón, un memorial con los nombres de los mineros que perecieron en ese accidente y que no se vuelva, que nunca más vuelva a suceder, qué no se olvide lo que pasó en aquella fecha (19 de febrero de 2006)”, les reiteró.

La secretaria del Trabajo insistió en que serán las familias las que van a decidir. “Nosotros venimos a reiterar, a reafirmar el compromiso del Gobierno de México y del Presidente, asumido el primero de mayo de 2019 y a poner en decisión de las familias cuáles son los siguientes pasos”.

Respecto a que será la CFE la encargada del rescate, comentó Alcalde Luján: “Se determinó que es lo ideal. Ellos son los que más experiencia pudiesen tener en este sector y para que quedara en manos del gobierno el rescate. Sería lo ideal que fuera el gobierno el que realmente hiciera esta intervención y por eso se determinó que fuera la Comisión Federal de Electricidad”.

Recordó que las familias se comprometieron a regresar a Palacio Nacional el próximo lunes 14 de septiembre, ya con una determinación, “porque tenemos poco tiempo. Sí se decide seguir, continuar con el rescate, como hemos dicho, los estudios muestran que esto se llevaría mínimo cuatro años”.

Sociedad Luisa Alcalde confirma apoyo de Alemania para rescatar cuerpos en Pasta de Conchos

Las familias quieren el rescate

El Sol de México platicó con la señora Elvira Martínez, viuda del minero Jorge Vladimir Muñoz Delgado, quien dijo que el sentir de las familias es iniciar ya el rescate. “Si los expertos mínimo dan 4 años, entre más pronto empecemos es mejor. ¡Hay que ganarle tiempo al tiempo!

Enfatizó: “Nosotros siempre hemos dicho que queremos el rescate. Se ha avanzado bastante en todo lo planeado. Se trajo a expertos internacionales de Alemania, Estados Unidos, Australia y China”, dijo.

Y la defensora de los derechos humanos que acompaña a las familias, Cristina Auerbach, manifestó: “Después de 14 años, la única manera de que haya luz al final del túnel es que empiecen el rescate”.

“Pueden hacer un panteón, un monumento, un memorial, pero después del rescate. Las familias lo piden desde hace más de 14 años, en febrero serán 15 años”, afirmó.