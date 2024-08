Leonardo Valdés Zurita será vocero del Frente Cívico el domingo ante el INE

Leonardo Valdés Zurita, ex presidente del extinto Instituto Federal Electoral (IFE) actuará como vocero del Frente Cívico Nacional (FCN) ante el Instituto Nacional Electoral (INE), el próximo domingo, durante la concentración que hará este movimiento político para protestar por la sobrerrepresentación que pretende el partido Morena y sus aliados.

En entrevista con El Sol de México, Valdés Zurita precisó que la concentración de las organizaciones civiles que forman el FCN —también conocido como la Marea Rosa—, no solo es para protestar, sino, también, para entregar un documento a la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, así como a los demás consejeros electorales, cuyo contenido son “elementos de cómo se debe interpretar la Constitución, específicamente el artículo 54, que es el que establece las reglas para la distribución de las diputaciones electas por el principio de representación proporcional”, indicó.

Adelantó que en este documento han estado trabajando diversos analistas, juristas y politólogos para dar razonamientos de cómo se debe interpretar la norma.

“A mí me pidieron que sea el vocero de las organizaciones, de tal suerte que he colaborado en la elaboración del documento y voy a, básicamente, leer ese documento para darlo a conocer a la opinión púbica y a las personas que se conjunten en el evento, previo a la entrega formal para la consejera presidenta (Taddei)”, explico.

¿Habrá una petición particular al INE?

–Básicamente la solicitud que le haremos es que se aplique la Constitución en sus términos para que ninguna fuerza política quede sobrerrepresentada y para que la proporción de diputaciones que correspondan a las coaliciones y al partido que participó en coaligarse, corresponda con los votos obtenidos, con el que las y los ciudadanos les otorgamos a cada uno de los partidos –indicó Valdés.

“El articulo 54 es muy preciso en términos de que ningún partido, pero se puede entender que ninguna fuerza política debe tener mas de 300 diputados. Eso está en nuestra Constitución desde la reforma de 1996 y tiene por objeto que ningún partido, ninguna fuerza política tenga por sí misma la mayoría calificada de dos tercios para poder modificar la Constitución sin el consenso, sin la participación de otras fuerzas políticas. De tal suerte que ese es el planteamiento. Insisto, es un documento muy bien estructurado en términos jurídicos, con una excelente argumentación y para mí es un privilegio que me hayan pedido las organizaciones, en especifico el FCN, que sea el vocero de estas demandas que se van a presentar el domingo ante el Consejo General del INE”, resaltó.

¿Cuál es su opinión ante la insistencia del Gobierno federal, de la Secretaría de Gobernación, en que Morena debe tener la mayoría calificada en el Congreso?

–La ciudadanía les otorgo el 54 por ciento de los votos por lo que su representación debiera estar lo más cercana posible al 54 por ciento. El problema que tiene nuestra legislación es que como tiene dominancia mayoritaria, es decir son mas mas diputaciones de mayoría relativa que de representación proporcional, es decir son trescientas y doscientas, un partido con el 54 por ciento de los votos puede ganar una cantidad muy grande de diputaciones de mayoría relativa y por eso cuando se hizo la reforma (del 96) se establecieron dos topes: uno, 300 diputaciones; ninguna fuerza política puede tener mas de 300 diputaciones, y dos, ninguna fuerza política puede tener una sobrerrepresentación mayor a 8 puntos porcentuales respecto de la proporción de votos que obtuvo en la selección. O sea dicho en términos muy elementales: el máximo de sobrerrepresentación que pudiera tener esta sobrerrepresentación, que ganó el 54 por ciento, son ocho puntos porcentuales. Podría llegar hasta el 62 por ciento, pero no podría tener mas de 300 diputados, 300 diputados es el 60 por ciento, o sea que se le tiene que aplicar no el tope del 8 por ciento a cada uno de los partidos, o a la coalición, sino a los 300 diputados que es el tope para una sola fuerza política para que no pueda modificar por sí misma la constitución”, explicó.

Además, recordó que actualmente, tanto el gobierno de la República, como los partidos que lo respaldan, “no están aceptando esta interpretación y están haciendo una interpretación parcial que los favorece, y pretende que los partidos de su coalición tengan mas del 65 por ciento de las curules”, lo cual, concluyó, “está muy lejos del 54 por ciento que le otorgó la ciudadanía”.