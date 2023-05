Lesly Martínez Colín: desapareció con su pareja y su familia lo acusa de matarla

El caso de Lesly Martínez Colín ha cobrado fuerza en la Ciudad de México luego de que se diera conocer su desaparición el pasado 30 de abril.

La joven salió de su domicilio en la alcaldía Álvaro Obregón y se dirigió hacia el estado de Morelos con Alejandro Alberto N, quién al parecer era su pareja.

Tras darse a conocer la desaparición de Lesly, la familia de Alex acudió a la Fiscalía en Isabela Católica en la Alcaldía Cuauhtémoc para también reportarlo como desaparecido.

Pareja de Lesly la habría matado

Posteriormente, la familia de al joven realizó su propia investigación y encontró videos de cámara de seguridad privadas, en las que se veía a Alejandro ingresando a su casa la noche que Martínez Colín desapareció.

En las grabaciones se observa como durante la madrugada, este joven llegó, habló con su familia y estuvo durante una hora en su domicilio.

De acuerdo con la familia de Lesly, la Fiscalía ya tenía toda esta información, pero no hicieron nada y apenas ese martes les avisaron que desde el pasado viernes 5 de mayo, la familia de Alejandro confesó que él la habría matado.

Sin embargo, hasta el momento la Fiscalía no ha dado ninguna declaración oficial al respecto.

Familia de Lesly exige justicia

Ahora, la familia de Martínez Colín, madre de dos hijos, de 8 y 9 años, exige justicia a las autoridades.

"Desde el viernes tienen una confesión de él diciendo qué fue lo que hizo con Lesly y no le dijeron nada a la familia, las autoridades sabían. Estamos a martes y no han buscado a Lesly, no lo han detenido a él ni a su familia, la Fiscalía no ha hecho nada.

"Estamos exigiendo justicia para Lesly y no nos vamos a quitar hasta que el fiscal nos diga qué medidas va a tomar en el caso", dijo uno de sus familiares.

De igual forma sus familiares revelaron que la joven habría terminado con Alejandro hace un par de años por motivos de violencia.

Desde su desaparición, sus parientes se han dedicado a protestar y exigir acciones por parte de las autoridades.

El fin de semana pasado cerraron un tramo de la carretera México-Cuernavaca, y ahora, cerraron calles de la alcaldía Álvaro Obregón; incluso se manifestaron hasta llegar a la casa de la familia de Alejandro, pero nadie los atendió.

La noche de este martes también vandalizaron las oficinas de la Fiscalía en Isabela Católica, sin embargo, el Fiscal Especializado de Búsqueda de Personas Desaparecidas no ha dado ninguna información sobre el caso.