Padres de familia marchan en el país contra los libros gratuitos de texto

La inconformidad de los padres de familia con los contenidos de los libros de texto gratuito de la Secretaría de Educación Pública (SEP), elaborados para el Ciclo escolar 2023-2024, continúa.

Cientos de ciudadanos tomaron las calles del país este domingo para manifestarse en contra de la distribución del material educativo. En varios estados de la República se niegan a aceptar que los libros lleguen a las aulas.

Aunque el regreso a clases inicia el lunes, 28 de agosto, la polémica sobre los libros de texto continúa sin un desenlace claro sobre cómo serán impartidas las enseñanzas en los niveles básicos.

El mitin en defensa de la educación se replicó en 33 ciudades del país con más de 55 organizaciones de la sociedad civil que se unieron a las marchas.

En Durango, Veracruz y Toluca los padres formaron parte de la llamada Marcha Nacional En Defensa de la Educación “Con los niños no”, en los estados la convocatoria se difundió por redes sociales, sin embargo, la afluencia fue reducida.

En Durango el recorrido inició puntual a las 10:00 horas Jardín Morelos, ubicado sobre la calle 5 de Febrero, y llegaron hasta la Plaza Fundadores | Foto: Lulú Murillo | El Sol de Durango

En Xalapa, Córdoba y Orizaba, municipios veracruzanos, los manifestantes coincidieron en que los libros de texto gratuito de la Nueva Escuela Mexicana, lejos de educar, tienen la intención de "adoctrinar" a las nuevas generaciones.

Además, lamentaron que las autoridades estatales se nieguen a acatar la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para suspender la distribución de los textos.

“Es preocupante porque estamos viendo que desde las autoridades no se respeta la ley y si nuestras autoridades no lo hacen, como queremos entonces que los ciudadanos la respeten”, dijo una madre de familia en Córdoba.

En Orizaba, integrantes de la marcha solicitaron que las autoridades den cumplimiento al amparo que otorgó el juez de Distrito, para que los libros de texto no lleguen a los estudiantes. Sostuvieron que promoverán amparos a título personal y un amparo colectivo, para evitar la distribución del material.

Oradores que dieron su punto de vista, coincidieron en oponerse a la distribución de los libros de texto y de la Nueva Escuela Mexicana/Foto: Mayra Figueiras | El Sol de Orizaba

En Xalapa, al grito de "Ciencia sí, ideología no", los padres de familia protestaron para evitar que sus hijos tengan acceso a información que no es apropiada para su edad, al referirse a los temas sobre sexualidad de los nuevos libros de texto.

"Vienen cosas para las cuales los pequeños no tienen madurez. Ya lo harán cuando estén grandes, cuando sus cerebros estén desarrollados, no nos parece una edad tan temprana para que se les infunden estas ideas", dijo uno de los manifestantes.





Biología sí… ideología no”, “Dejen que los niños sigan siendo niños”, “Educación sí… perversión no”,“¡Con los niños no!eran algunas consignas de los manifestates







Los padres de familia en Durango y Toluca se dijeron en contra de los contenidos hipersexualizados y con carga política en pro del gobierno morenista, además, señalaron los errores ortográficos que los libros de texto que se tienen registrados por lo que hicieron un llamado a las escuelas y profesores a usar los libros del año pasado.

"Procurar la mejor educación para nuestros hijos es procurar el mejor futuro de México, por eso no podemos permitir que se les eduque ni desde la ilegalidad ni desde el error, como pretende el actual gobierno federal", dijeron manifestantes de Toluca a través de un manifiesto.

Manifestantes en Toluca. l Foto: Luis Rodríguez l El Sol de Toluca

Miembros de organizaciones civiles como religiosas y padres de familia salieron a protestar contra los libros de texto gratuitos en Ciudad Victoria y Tampico, las principales ciudades de Tamaulipas.

Advirtieron que de entregarse los libros de texto en las escuelas, las autoridades educativas estatales estarían faltando a la ley y eso tendría que representar severas consecuencias.

La presidencia municipal de Tampico fue escenario de esta protesta emprendida por padres de familia, miembros de organizaciones civiles y religiosas | José Luis Tapia

En Guadalajara, Jalisco, la mayoría de los asistentes a la marcha fueron personas de la tercera edad quienes mostraron su indignación por querer enseñar a los niños ideologías de género.

“Sabemos lo importante que es proteger la inocencia de los niños y es lo que nos importa. No queremos que los adoctrinen, no queremos que les laven el cerebro. Los niños nacen niños y las niñas nacen niñas, no existe género neutro, queremos biología, no ideología, queremos educación, no erotización”, dijo una manifestante de nombre Patricia Vargas.

En Cuernavaca, Morelos, la asistencia a la marcha fue mínima, no obstante, participaron algunos personajes públicos como Víctor Manuel Mendoza Moreno, presidente de la Confederación Patronal Mexicana (Coparmex) Morelos, y Alfonso Pedroza, coordinador estatal de la asociación civil México Unido.

Los manifestantes indicararon que a pesar que el pasado 18 de agosto recolectaron 45 mil firmas y se entregaron a Luis Arturo Cornejo Alatorre, secretario de Educación en Morelos, no lograron impedir que el próximo lunes los libros de texto sean entregados en las escuelas.

Con información de Editoras OEM