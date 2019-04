Marina blindará 178 playas durante Semana Santa

Por tierra, aire y mar, la Secretaría de Marina blindará 178 playas mexicanas con la instalación de 173 puestos de socorro, la participación de cuatro mil 600 elementos de sanidad, salvavidas y policía marítima con lo que garantizará la seguridad de miles de turistas nacionales y extranjeros que visitan nuestro país en semana santa.

La prioridad es la seguridad de los vacacionistas, por ello en los puestos de socorro habrá policías navales dando rondines en las playas para mantener el orden todo el tiempo, y las estaciones navales llevarán a cabo patrullajes enfrente de las playas para crear condiciones de seguridad, informó a El Sol de México, el capitán de fragata, Nicolás Lorenzo Huerta Pérez uno de los encargados de la implementación de la Operación Salvavidas.

En entrevista, el mando naval señala que todas las llamadas de auxilio que se reciban, serán canalizadas a la sala de mando y control de la Marina desde donde se toman las decisiones para atender la emergencia de manera inmediata y ordenar el despliegue de unidades marítimas. “Estarán a disposición 593 aeronaves, embarcaciones y vehículos de la Marina para atender a los vacacionistas y participarán desde almirantes, capitanes, personal de sanidad y clase marinería”.

“Hemos tenido un incremento significativo en el cambio cultural de la gente, que anteriormente no se daba porque no se contaba con un programa de búsqueda y rescate, cuando se crea este sistema en el 2007, se establecen las unidades de búsqueda y rescate, y se empieza a fomentar la cultura de la prevención”, señala.

El capitán Huerta sostiene que el turismo ha hecho una mayor conciencia siguiendo las instrucciones de la autoridad marítima a través de las capitanías de puerto, en gran parte porque el sistema de búsqueda y rescate vino a fortalecer la confianza del turismo nacional e internacional, “hay mucha confianza para visitar los puertos, los cruceros saben que en cualquier situación de emergencia cuentan con este sistema”.

Aunque señala que no hay prioridad de cuidar una playa más que otra, se pone mayor énfasis a las de mayor afluencia como las de Acapulco, San Carlos (Sonora), Cozumel, Isla Mujeres, Cancún y Huatulco donde tradicionalmente hay más turismo.

Pero ¿qué tanto infringen la ley los turistas?, “no es tanto que infrinjan la ley, sino que no siguen las indicaciones de la autoridad en la playa. Por ejemplo, la gente no toma suficiente agua, está expuesta al sol y la ingesta de bebidas alcohólicas y alimentos, provoca cierta congestión que puede resultar peligrosa”.

Mientras que en altamar, -señala- el mayor problema se da con los prestadores de servicios turísticos que no cuentan con la cantidad suficiente de chalecos salvavidas y en embarcaciones con capacidad para 20 persona tienden a subir 30 o 35 personas y ahí hay problemas aunque esto ha ido disminuyendo todavía persiste.

En cuestión se seguir las reglas, señala que tanto turistas extranjeros como nacionales las quebrantan; “el extranjero viene a México a divertirse y en lo general abusan de la ingesta de alcohol, sobre todo los “Spring Breakers”, que aunque no dan muchos problemas hay que tener un poco de más cuidado con ellos”.

Mientras que la mayoría de los mexicanos, saben donde están parados, conoce el ambiente, sigue las indicaciones y las reglas y sobre todo están al pendiente de los anuncios en materia de seguridad, metereológicas para saber cuáles son las condiciones de la playa.

El capitán de fragata Nicolás Lorenzo Huerta Pérez sostiene que una factor importante es que los elementos que participan en la Operación Salvavidas, -la cual comenzó el 13 de abril y se extenderá hasta el 28 del mismo mes- están capacitados en derechos humanos ya que la Semar cuenta con una escuela de búsqueda, rescate y buceo, donde se prepara a todo el personal para la salvaguarda de la vida.

“Ahí se da el adiestramiento para rescatar a las personas y para tratar con las personas, con seminarios de derechos humanos para saber cómo tratar a la población civil”.

Pero también en seguridad, ya que el personal tiene definido lo que tiene que hacer en los puestos de socorro, hay policías naval que están identificados y dan rondines alrededor de la playa para mantener el orden todo el tiempo, aparte las estaciones navales hacen patrullajes enfrente de la playa para crear condiciones de seguridad.

Objetivo: tener menos incidentes

Este año, el objetivo es que decrezca la atención que damos, porque eso indicaría lo bien que estamos haciendo el trabajo en materia de prevención, aunque acepta que por desgracia hay pérdidas de vidas humanas durante el periodo de semana santa.

Recomienda a los turistas, cuidar la ingesta de bebidas alcohólica, cuidar a los niños no perderlos de vista, no introducirse al mar en áreas donde hay mucho tráfico marítimo, rehidratarse, uso de protección solar, cuidar las mascotas o preferentemente no llevarlas.