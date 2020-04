López-Gatell a favor de que ciudadanía use mascarillas caseras

Hugo López-Gatell, subsecretario de prevención y promoción de la salud se mostró a favor de que la ciudadanía use mascarillas de fabricación casera ante la contingencia sanitaria del Covid-19 en nuestro país.

"Sí, si está la ciudadanía en posibilidad de fabricar sus propias mascarillas [...] Puede ser un elemento auxiliar de la prevención", enfatizó.

Sin embargo, López-Gatell descartó que el uso de mascarillas y el control de la enfermedad estén relacionados ya que el virus puede ingresar por los ojos o bien si las manos llegan a la cara, también hay riesgo de exposición a la enfermedad.

"Estados Unidos, en las últimas horas, el centro de control de enfermedades recomendó el uso masivo de mascarillas, pero no debemos confundirlo con una recomendación totalmente fundamentada en ciencia", aseveró durante la conferencia de Covid-19 de este viernes.

Sociedad Covid-19 MX, la app oficial del gobierno para saber todo del coronavirus

"En este momento, varios grupos sociales has estado promoviendo la fabricación de mascarillas, lo que no tendría sentido es que las mascarillas quirúrgicas y mucho menos las rígidas, se desperdiciaran utilizándolas como mecanismo de protección que todavía no tiene fuerte evidencia científica", agregó.

El coronavirus no da tregua y las cifras de su avance por el mundo no dejan de crecer: más de un millón de personas infectadas desde diciembre y más de 50 mil muertos.

Ante estas cifras facilitadas este viernes por la Organización Mundial de la Salud (OMS), el director general de esta agencia de Naciones Unidas, Tedros Adhanom Ghebreyesus, aseguró que el mundo afronta una crisis sanitaria con "profundas consecuencias sociales y económicas", en una lucha "por salvar vidas pero también modos de vida".

A la cabeza de los contagios a nivel global se sitúa Estados Unidos, con más de 200 mil infectados, de ellos 6 mil fallecidos, y una tendencia al alza que, se prevé, se prolongará un tiempo.

México Nos estamos preparando para enfrentar la epidemia en el peor momento: AMLO

En Italia -con 119 mil 827 casos positivos desde que se detectó el virus en el país en febrero pasado- la curva desciende, aunque ligeramente, al bajar a 2 mil 339 los contagios en las últimas veinticuatro horas.

Según datos de Protección Civil italiana, de los casi 120 mil afectados, 19 mil 758 ya se han curado (unos mil 500 el último día) y en la actualidad hay 85 mil 388 casos positivos en el país.

Las muertes asociadas al coronavirus en Italia son ya 14 mil (766 más en las últimas veinticuatro horas, algo superior a las 760 de la víspera).

En España, la cifra de casos positivos se acerca a la de Italia: un total de 117 mil 119, con Madrid y Cataluña como las zonas más afectadas. Van 11 mil muertes.

Te recomendamos ▼