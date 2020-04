López-Gatell defiende modelo para presentar cifras de Covid-19

Durante la conferencia de prensa, donde se presentó el informe diario de evolución de contagio de coronavirus, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell enfrentó a quienes criticaron el manejo de las cifras de contagio y propagación del virus a través del método centinela. Aseguró que “no hay reconsideración” y tampoco “no hay cambio” frente al seguimiento en el número de casos en el país.

Explicó que es el método utilizado desde 2006, “que está calibrado para hacer estimaciones y desde hace varios años 8 está suficientemente calibrado para hacer estimaciones”.

“No va a hacer daño” si se usa el cubre bocas. “Donde tenemos la mayor intensidad de transmisión, pues adelante, que se use”, aceptó el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de que la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció la obligatoriedad para portarlo entre la ciudadanía para evitar la propagación del COVID-19, el gobernador del estado de México, Alfredo del Mazo, determinó lo mismo para el estado de México.

En el caso del uso del cubrebocas recordó que hace cuatro semanas se determinó con la jefa de gobierno y el gobernador mexiquense crear un mando de coordinación en el que se tomarán decisiones en función de la velocidad de propagación y de densidad poblacional por kilómetro cuadrado, debido a que es más fácil que haya contagios porque la movilidad es más amplia.

Si bien dijo que la evidencia científica es ambigua. Unas posturas sugieren que es una medida efectiva, pero lo es para quien tiene enfermedad y no se quiere que la propague. Para quien no tiene la enfermedad y quiere protegerse, no es una medida que sea suficientemente útil.

CDMX Gobierno de CDMX recomienda uso de cubrebocas de tela

“No quisiera que las personas que sienten que están protegidos por estar con cubrebocas, sientan que están protegidos desafortunadamente no es el caso. El virus también entra por los ojos y porque el uso no continuo del cubrebocas hace que no se logre el efecto protector que potencialmente tendría”.

El funcionario agregó: “No nos oponemos a que se use, se podría decir que ante la inexperiencia mundial con una enfermedad nueva, emergente, se está buscando toda clase de posibilidades.

Ante la pregunta de los representantes de los medios de comunicación el subsecretario dijo no contar con información sobre el contagio de COVID-19 entre integrantes del Ejército mexicano, por lo que se comprometió a conocer del caso para presentarlo más adelante.

También hizo referencia las demandas de organizaciones sociales que sobre la población en reclusión han solicitado se les libere a quienes tienen delitos menores, ante ello lo descartó, puesto que “la preliberación, no se considera como una medida de salud pública”.