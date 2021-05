López-Gatell lamenta que Rusia tenga pendiente envío de vacunas Sputnik V

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, lamentó que el gobierno ruso todavía tenga pendiente el envío de segundad dosis de la vacuna anticovid Sputinik V.

A pesar de que el canciller Marcelo Ebrard informó en redes sociales que se solicitó a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) la autorización para el uso de emergencia de la vacuna anticovid Sputnik Light, funcionario insistió que todavía está pendiente el envío de las vacunas rusas.

López-Gatell recordó que Ebrard Casaubón viajó a Rusia para hablar sobre el pendiente de entrega de vacunas y aprovechó para hablar de la propuesta de aplicar la Sputnik Light y se aprovechó para que el gobierno ruso presentara su propuesta a Cofepris.

Sin embargo, el funcionario de salud adviritió que aun cuando Cofepris avale el uso de ese biológico, es necesario que quienes coordinan la estrategia de vacunación avalen su uso y aplicación en el esquema de aplicación.

"No basta con que lo apruebe o no Cofepris, falta que quienes coordinemos el esquema de vacunación lo autoricemos; en tanto eso no suceda, el gobierno ruso nos sigue teniendo pendiente dosis de vacunas", aseveró.

El funcionario informó que se prevé que Pedro Zenteno, director de Birmex, visite Rusia para evaluar la posibilidad de que la empresa productiva del Estado mexicano produzca en México las vacunas Sputnik.

Precisó que se trata de una vacuna cuya aplicación tendría una duración aproximada de seis meses, por lo que sería necesaria una segunda dosis, pero con mayor extensión de tiempo; sin embargo, consideró que cuenta con una eficiencia de 80 por ciento.

Ebrard Casaubón recordó que entre los acuerdos signados el pasado 28 de abril con el Fondo Ruso está la aplicación de la vacuna en México, que podría ser envasada por la empresa Birmex, conforme sea autorizado su envasado en México.

Según las autoridades sanitarias rusas, Sputnik Light, aprobada la semana pasada, tiene una eficacia declarada de 79.4 por ciento, no requiere de condiciones especiales de almacenamiento y transporte, además de tener un precio por abajo de 10 dólares.