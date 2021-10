López Obrador minimiza protestas de gaseros

El presidente Andrés Manuel López Obrador minimizó las protestas de distribuidores de gas LP del país, quienes demandan que se incremente entre dos y tres pesos el precio máximo de este combustible y consideró que no cree que estas protestas generen más problemas, mientras aseguró que ya están siendo atendidas sus demandas.

Desde su conferencia matutina en Palacio Nacional, al ser cuestionado por estas protestas, el presidente López Obrador expresó este martes que “hay protestas porque había la mala costumbre de extorsionar a la gente” y agregó no cree que crezcan las manifestaciones.

No creo yo que pase a mayores, ya se les está atendiendo, ya se tiene establecido el mecanismo del Gas Bienestar y lo podemos ampliar y no hay riesgo de desabasto”, puntualizó el mandatario al destacar que, en la Alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México, ya se logró que funcione de manera adecuada la distribución de Gas Bienestar.

El lunes, Gaseros de la Zona Metropolitana del Valle de México, así como del Estado de México, Oaxaca, Veracruz, Hidalgo, Puebla y Ciudad de México se manifestaron frente a la Secretaría de Energía (Sener) para exigir que se incremente el precio límite del gas LP, pues acusan que su margen de ganancia por la venta del producto es muy reducido.

Por su parte el presidente, dijo en su conferencia que el compromiso de su gobierno es hacerse cargo del 51 por ciento del abasto del gas LP y establecer preciosos máximos para crear bienestar las familias, a la vez que resaltó que la empresa estatal Gas Bienestar tiene el objetivo de controlar el 51 por ciento del mercado del combustible.

“El compromiso es que nosotros nos hagamos cargo del 51 por ciento del mercado, porque no había contrapeso. No es como en el caso de las gasolinas o de la energía eléctrica, ahí podemos garantizar nosotros que no hay aumento, por eso se fue para arriba, porque cinco grandes empresas controlaban la distribución”, mencionó.

Finalmente, el presidente aseguró que el producto que suministra Gas Bienestar “le está durando” más a las familias, pues son cilindros completos del combustible.

“Les está durando más, porque son 20 kilos, son 30 kilos completos, entonces la gente quiere más, ya tenemos ese mecanismo para atender y hay protestas, porque había la mala costumbre de extorsionar a la gente”, concluyó.

Ayer, en distintos puntos de la Ciudad y el Estado de México las protestas de gaseros escalaron a los golpes contra policías. También, llamaron a un paro indefinido hasta que su demanda sea atendida y amagaron con extender su protesta a todo el país.

