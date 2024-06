López Obrador pide a la DEA no “meter su cuchara” en la reforma al Poder Judicial

El presidente Andrés Manuel López Obrador descalificó este miércoles a la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, por opinar en contra de su iniciativa de reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF), por lo que pidió a esta agencia que sea más prudente y respetuoso con sus opiniones.

“¿Quiénes son ellos (los de la DEA) para decidir sobre asuntos que corresponden a los mexicanos? ¿Quién les autorizó a ellos a meter su cuchara en asuntos nuestros?”, dijo.

“Es como si yo doy una opinión sobre por qué no informan sobre la ampliación de los plazos para juzgar a García Luna, después de que ya llevan no sé cuánto tiempo dardo largas y largas y largas, pero pues no me corresponde meterme en eso, tiene ellos su procedimientos”, agregó el presidente.

El presidente pidió al personal de la DEA que “sean más prudentes y más respetuosos” con los asuntos que le competen a México, mientras subrayó “y lo decimos en buen plan, como cuates”.

Recientemente se dio a conocer que la DEA alertó en un reporte interno del riesgo que existe de que 13 cárteles de la droga en México se apoderen del Poder Judicial con la reforma a esa soberanía que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador y su próxima sucesora, la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo.

El memorándum indica que los cárteles se preparan para promover a sus propios candidatos a jueces, si se realiza la reforma al Poder Judicial de López Obrador.

La iniciativa de reforma plantea remover a los actuales integrantes del Poder Judicial para elegir a unos nuevos a través del voto popular.

El presidente insistió este miércoles en su conferencia que “hay mucho influyentísimo y mucha corrupción”, en el Poder Judicial y, “por eso consideramos que si se eligen los jueces puede limpiarse”.