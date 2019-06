Lorenzo Córdova teme cambios en el INE, asegura Pablo Gómez

Lorenzo Córdova Vianello no quiere que cambie nada en el INE, “le da miedo hasta que vuele la mosca, siente que es una amenaza personal’’, afirmó el actual presidente del Comité de Decanos de la Cámara de Diputados, Pablo Gómez Álvarez.

El también histórico de la izquierda en México y de las luchas sociales señaló que las autoridades electorales que cumplen con su deber son altamente reconocidas por la sociedad, por su discreción, su actitud, probidad, austeridad, sensatez y apego a la norma.

“Ese es un organismo electoral que no lo tenemos en México’’, enfatizó a El Sol de México.

“Córdova, consejero presidente, está pidiendo que se rebajé el financiamiento que dan los estados a los partidos locales; hacer eso es desaparecerlos. Dice cosas que no tienen sentido. Las autoridades electorales no se dedican a estar opinando de todo lo que se les ocurre’’.

El diputado federal, que fue dirigente nacional del Partido Comunista Mexicano y participó activamente en el movimiento estudiantil de 1968, propuso una reforma que actualice el aparato electoral, "pues el actual INE no está a la altura del país", dijo.

INE, viejo y arcaico

El funcionario aseguró que "la sociedad está muy por arriba de la eficiencia, funcionamiento e imparcialidad del Instituto Nacional Electoral. Tenemos el viejo esquema en que los partidos nombran a los que conducen las elecciones, lo que no puede ser, es una situación muy arcaica. Es una cosa de lo más arcaico que puede haber. Eso no existe en el mundo. No se permite eso’’.

Asimismo destacó que los actuales funcionarios del INE no están de acuerdo en cambiar, tampoco el PRI y el PAN, quienes cuentan con un montón de consejeros; les cuesta trabajo renunciar a sus consejeros. Por eso, no debe haber consejeros para no pelearnos por ellos, propone.

“Los líderes de la oposición están defendiendo lo que tienen, pero deben pensar en el país, de que no tenemos un aparato electoral capaz. El INE no ofrece resultados inmediatos. Somos uno de los países que se tarda más en dar resultados totales. Estamos muy atrasados en materia electoral’’, refrendó el diputado de Morena.

Sin embargo, Pablo Gómez señaló que seguirán luchando por la reforma electoral, por cambios, pero reconoce que tiene que darse por consenso, pues las reglas electorales son el “pacto en el cual contendemos todos’’.

PAN y PRI sin defensa

“Ojalá despierten los partidos y no defiendan sus viejos privilegios, de todas formas ya les fue muy mal en las elecciones, ya no tienen mucho que defender. No tienen mucho en cuanto a privilegios de influencia en los aparatos electorales. Pensar en algo más moderno’’.