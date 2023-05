Los motivos por los que ellas no denuncian

En México se estima que 93.2 por ciento de los delitos no son denunciados. La mayoría de ellos les suceden a hombres. No obstante, las razones para no levantar una denuncia son distintas de acuerdo al sexo. Según el INEGI, la principal diferencia es que hay más mujeres que hombres que no denuncian debido a no tener pruebas, por miedo al agresor y por una actitud hostil de la autoridad, todas estas razones están ligadas a la revictimización de quienes sufren este tipo de delitos de índole sexual.

Gráfico: Rodolfo Gómez