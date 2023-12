Lotería Nacional: ¿cuándo y a qué hora es el sorteo del Premio Gordo de Navidad 2023?

Seguro en redes sociales has visto la tendencia de “cuando me haga millonario no diré nada, solo daré señales”, pues ahora tienes la oportunidad de hacerlo realidad con la Lotería.

Para celebrar la Navidad, la Lotería Nacional (Lotenal) tiene preparado un sorteo para que le pegues al Premio Gordo.

¿Cuando es el sorteo del Premio Gordo y a qué hora?

Este domingo 24 de diciembre se realizará el tradicional sorteo de Navidad, donde te podrías llevar el premio mayor de 204 millones de pesos.

El sorteo magno número 222 está programado a las 20:00 horas y puedes seguirlo a través de las redes sociales de la Lotenal, como su Facebook y Youtube.

¿Cuánto cuestan los cachitos?

Una serie de Lotería Nacional está conformada por 20 cachitos (billetes) con el mismo número.

Cada cachito de la Lotería cuesta 120 pesos, por lo que si resultara ganador el billete, te llevarías 2.5 millones de pesos.

La serie con 20 cachitos cuesta 2 mil 400 pesos y de ser el número ganador, se ganaría 51 millones de pesos.

Foto: Daniel Augusto | Cuartoscuro.com

Si compras cuatro series son 9 mil 600 pesos y si son las ganadoras, el premio es de 204 millones de pesos.

Tienes hasta unas horas antes que comience el sorteo de la Lotería Nacional para comprar tu cachito ya sea en los tradicionales puestos o boleteros, así como en alegrialoteria.com con la esperanza de pegarle al premio gordo de Navidad 2023 y convertir tus sueños en realidad.